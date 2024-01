La DGT explica qué significan los cuatro colores de la nieve

A. Noguerol Martes, 9 de enero 2024, 13:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La nieve es un elemento que no solo reduce considerablemente la adherencia de nuestros neumáticos sobre la carretera. También limita nuestra visibilidad y puede incluso impedir la circulación si no se dispone de cadenas. Y no basta con tenerlas, también hay que saber cómo colocarlas.

Cuando las condiciones meteorológicas empeoran, con lluvia, nieve o hielo en la carretera, conviene extremar la precaución, y tener en cuenta las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT). Los conductores deben prestar atención a las señales de tráfico y alertas que indican la peligrosidad de las vías, o incluso si estas están cortadas al tráfico debido a la intensidad de la nevada. Si vamos por carretera o autopista y empieza a nevar hay que dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. Desde la DGT piden que se preste atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno. Además hay que conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación. Este código de colores en las señales de la DGT informan de cómo están transitables las carreteras. Los colores de la nieve explicados por la DGT REVISTA sEGURIDAD vIAL dgt Color Verde Indica el primer nivel de alerta, es decir, cuando comienza a nevar. La velocidad se limita en estos casos a 100 km/h en las autopistas y autovías, y a 80 km/h en las carreteras convencionales. Los camiones deberán circular por el carril derecho y no podrán adelantar. Se recomienda evitar los puertos, extremar la prudencia y estar atento a los partes meteorológicos. Color amarillo Es el segundo nivel de alerta del código de colores establecido para las situaciones de nieve. En este caso la nieve ya cae de forma continua y comienza a depositarse en la carretera, por lo que las dificultades son mayores a la hora de conducir. Cuando nos encontremos con esta señal en la carretera deberemos tener en cuenta que se prohíbe la circulación de camiones y vehículos articulados. Los turismos y autobuses no podrán superar una velocidad máxima de 60 km/h. Como recomendación, hay que evitar realizar maniobras bruscas y, en caso de encontrarnos en curva o en una carretera descendente, hay que disminuir más la velocidad. Color rojo Es el tercer nivel, y, en este caso, la carretera se encuentra cubierta de nieve. Se mantiene la prohibición de circular a vehículos articulados, camiones y autobuses. al resto de vehículos se les recomienda no circular. No se debe rebasar a los vehículos inmovilizados si no se tiene la seguridad de poder continuar la marcha. Sólo se puede circular con cadenas o neumáticos de invierno, y la velocidad máxima permitida es de 30 km/h. Color negro Indica que hay mucho espesor de nieve en la carretera. Se prohibe la circulación debido al espesor de la nieve o el hielo. Hay riesgo de quedarse inmovilizado. Si un vehículo se queda bloqueado en la carretera hay que utilizar el motor lo imprescindible para disponer de calefacción. No se debe abandonar el vehículo si no hay un refugio cercano. Para no obstaculizar el trabajo de las máquinas quitanieves y operativos de rescate hay que aparcar lo más orillado posible, y si es una carretera de varios carriles, evitando los de la izquierda. Con motivo de las afecciones a la circulación que se pueden producir en carretera debido a las precipitaciones en forma de nieve, la Dirección General de Tráfico solicita a los ciudadanos que tengan que desplazarse por carretera consultar el pronóstico meteorológico y el estado de vialidad en el que se encuentran las vías por las que va circular, así como disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria para circular o llevar instalados neumáticos de invierno. Más información





Tráfico informa de la situación de la circulación en los boletines informativos en emisoras de radio y otros medios de comunicación, en X (antes Twitter) @DGTes y @informacionDGT; en la página web www.dgt.es y en el teléfono 011. También está accesible la información en tiempo real para proveedores de información de tráfico (navegadores) en el punto de acceso nacional de información de tráfico (https://nap.dgt.es/).