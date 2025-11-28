Todos los descuentos para comprar coche que te encontrarás este Black Friday

N.S. Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:00 | Actualizado 08:46h. Comenta Compartir

Durante el mes de noviembre miles de españoles aprovechan el Black Friday para comprar productos con descuento y el sector del automóvil se suma con ofertas especiales para quienes quieren cambiar de coche.

Este periodo de promociones no sólo impulsa las ventas, sino también las búsquedas durante las semanas previas, que se convierten en un indicador clave de las nuevas tendencias de consumo.

Y es que según el estudio realizado por Clicars, las búsquedas de vehículos con etiqueta 0 (híbridos enchufables y eléctricos) y etiqueta ECO (híbridos y gas) representan casi 1 de cada 2 búsquedas de los españoles a la hora de comprarse un coche en las dos primeras semanas de noviembre, un 44% sobre el total según combustible, superando a las búsquedas de diésel (21%) y gasolina (35%).

Este aumento del interés por la movilidad sostenible contrasta con la caída de los vehículos diésel, cuyas búsquedas han descendido un 10% respecto a la cuota de noviembre de 2024.

Estos datos podrían reflejar no solo un cambio de tendencia en las preferencias de los consumidores, sino también el impacto de las políticas medioambientales, las Zonas de Bajas Emisiones en las principales ciudades españolas y la creciente oferta del vehículo joven ECO ó 0 a precios competitivos.

Las marcas que lideran el ranking de todas las búsquedas en Clicars durante las primeras semanas de noviembre son Peugeot, Citroën, Toyota, Volkswagen y Opel. En cuanto a los modelos más buscados, destacan el Citroën C4, Peugeot 2008, Peugeot 3008 SUV, Opel Corsa, Toyota C-HR y Fiat 500, lo que refleja la popularidad de los vehículos prácticos, cómodos y eficientes. No es de extrañar, pues, que los SUV concentren más de la mitad del total de búsquedas y se consoliden como la carrocería favorita, seguidos de los compactos (30%) y las furgonetas (4%). En el caso concreto de los coches eléctricos, la preferencia por los compactos y urbanos aumenta hasta un 38%, siendo los modelos favoritos el Volkswagen Golf, BMW i3 y Renault Zoe, que se pueden encontrar con precios desde 8.000 euros.

«La conclusión es clara: el interés por una movilidad más sostenible sigue creciendo, pero la realidad económica impide a muchos conductores acceder a un vehículo nuevo de este tipo», explica José Carlos del Valle, CEO de Clicars. «Ante esta brecha entre intención y capacidad real de compra, el mercado de ocasión, en concreto con modelos como los coches reacondicionados de Clicars, y periodos como el Black Friday se consolidan como palancas esenciales para facilitar una transición más accesible y realista».

Asimismo, los vehículos reacondicionados se posicionan como una tercera categoría, más allá del coche nuevo y el usado convencional. Estos automóviles, con una antigüedad de entre 1 y 8 años, se someten a un riguroso proceso de revisión integral y de certificación que garantizan los más altos estándares de calidad y fiabilidad.

Además de ser más económicos que los modelos nuevos (hasta un 30% más baratos en el caso de Clicars), los coches reacondicionados incluyen garantías adicionales y periodos de prueba, lo que aporta una mayor tranquilidad y confianza. Así, compañías como esta ofrecerán descuentos de hasta 8.000 euros en más de 2.000 coches reacondicionados.

Temas

Black Friday