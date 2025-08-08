Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Del sueño de museo a la carretera: la reproducción del primer camión de la historia se somete a una restauración F. P.

Descubre cómo era el primer camión de la historia

Patxi Fernández

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:36

La réplica del primer camión de la historia, una pieza emblemática de la colección de Mercedes-Benz, ha sido retirada temporalmente del vestíbulo del Daimler Truck Campus para someterse a una restauración técnica.

Este proceso no es un simple lavado de cara, sino una puesta a punto que permitirá que el vehículo, que el próximo año celebrará su 130 aniversario, pueda volver a circular por sus propios medios.

El proyecto, que se llevará a cabo en la Philipp-Matthäus-Hahn-Schule de Nürtingen, es una iniciativa que combina la tradición automovilística con la formación moderna.

Bajo la supervisión de instructores expertos, aprendices de automoción con una cualificación específica en vehículos clásicos y modernos se encargarán de la restauración. El objetivo es garantizar que esta pieza de museo no solo se conserve, sino que también recupere su funcionalidad original.

El camión, considerado un hito técnico y una de las exposiciones más populares en la sede de Daimler Truck, ha sido fabricado de manera artesanal y se encuentra en un estado de conservación notable. Sin embargo, para que pueda volver a ser exhibido en movimiento, requiere una revisión exhaustiva de sus componentes. El proyecto en la escuela de Nürtingen busca mantener la autenticidad del vehículo mientras se le devuelven sus capacidades operativas.

Es una imagen familiar en el vestíbulo del Daimler Truck Campus, la sede del fabricante de camiones y autobuses en Leinfelden-Echterdingen F. P.

Se espera que la réplica regrese a su ubicación habitual en Leinfelden-Echterdingen a finales de agosto, a tiempo para su exhibición en el evento Spitzkraut Classics en otoño de 2025. En esta ocasión, los visitantes no solo podrán admirarlo, sino que también tendrán la oportunidad de verlo en acción, reviviendo un fragmento crucial de la historia tecnológica.

Este proceso de remanufactura destaca el compromiso de Mercedes-Benz con la preservación de su legado, al mismo tiempo que fomenta la formación de las nuevas generaciones de mecánicos en el manejo de vehículos históricos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  3. 3 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  4. 4 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  5. 5 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  6. 6 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  7. 7 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  8. 8 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  9. 9 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses
  10. 10 11 restaurantes a mar abierto en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Descubre cómo era el primer camión de la historia

Descubre cómo era el primer camión de la historia