Por qué no deberías utilizar agua con jabón o limpiacristales para el lavaparabrisas del coche

A. Noguerol Martes, 21 de octubre 2025, 14:47

El líquido limpiaparabrisas es un elemento fundamental para la seguridad al volante, especialmente en otoño, época de mayores lluvias y menor visibilidad.

Utilizar soluciones caseras como el agua con jabón y otras soluciones que no son específicas para el lavaparabrisas son los remedios caseros que no funcionan y pueden ser peligrosos o dañar el vehículo. Según los expertos, el uso de estos remedios caseros puede dañar los conductos y los eyectores del sistema, además de reducir la visibilidad en lugar de mejorarla.

La diferencia clave reside en la composición. El líquido limpiaparabrisas profesional es mucho más que agua con jabón; está formulado con agua, alcoholes, colorantes, aromatizantes y tensoactivos sin metanol.

Además, contiene detergentes y disolventes especiales diseñados para eliminar eficazmente todo tipo de suciedad acumulada en el parabrisas y en los faros, garantizando que no deja residuos ni afecta a las superficies del vehículo, como la pintura y los plásticos.

Multa por parabrisas sucio

La Dirección General de Tráfico (DGT), a través del Reglamento General de Circulación, es clara respecto a la necesidad de mantener limpio el parabrisas del coche, ya que lo considera un elemento crucial para la seguridad vial.

Así, el el Artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación, que establece que «La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos».

Esto significa que cualquier elemento que dificulte una visión clara y completa de la carretera (ya sea suciedad, hielo, niebla o roturas) incumple esta norma y se considera una infracción. La sanción por circular con visibilidad reducida debido a la suciedad o daños en los cristales puede alcanzar los 200 euros. Se considera generalmente una infracción leve, y no conlleva pérdida de puntos en el carné de conducir.

Además de la suciedad, se puede multar con 80 euros por llevar las escobillas del limpiaparabrisas en mal estado. Si el riesgo se considera alto (por ejemplo, en caso de lluvias intensas y limpiaparabrisas que no funcionan correctamente), el agente puede incluso inmovilizar el vehículo.

Ampliar Los riesgos de utilizar una solución casera Daño a los conductos y eyectores: las soluciones caseras pueden dañar los conductos internos y los eyectores (boquillas) por donde sale el líquido. Reducción de la visibilidad: las soluciones caseras o inadecuadas pueden dejar residuos que reducen la visibilidad en lugar de mejorarla. Daño a componentes del coche: a diferencia del líquido profesional, que protege la pintura y los plásticos, los remedios caseros pueden contener compuestos agresivos que afectan las superficies del vehículo. No controlan la espuma: los productos caseros pueden generar espuma, lo que reduce la visibilidad y puede dejar residuos. Riesgo de deslumbramiento: los líquidos caseros podrían no evitar la refracción de la luz de manera efectiva, aumentando el riesgo de deslumbramientos y distracciones.

Los mecánicos de Euromaster explican que el líquido limpiaparabrisas profesional ofrece cinco propiedades esenciales que lo hacen indispensable para la seguridad, mucho más allá de la simple limpieza: mejora la visibilidad al disolver eficazmente la suciedad; protege la pintura y los plásticos del vehículo frente a compuestos agresivos; controla la espuma sin reducir la visibilidad ni dejar residuos; evita la refracción de la luz, reduciendo deslumbramientos y distracciones; y, en general, aumenta la seguridad durante la conducción.

Por ello se recomienda a los conductores acudir a talleres profesionales para el asesoramiento y relleno del depósito, asegurando el uso de un líquido de calidad que no dañe los elementos del coche y que prolongue la vida útil del sistema.