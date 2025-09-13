Cuidado en estas provincias: Se roban el doble de coches

N. S. Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:00 Comenta Compartir

El robo de vehículos en España continúa siendo un desafío relevante en el primer semestre de 2025, con 15.596 sustracciones registradas, según los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. Aunque la cifra refleja un descenso del 4% respecto al mismo periodo de 2024, la magnitud del fenómeno evidencia que sigue siendo una problemática de gran impacto.

Las provincias de Madrid y Barcelona han concentrado, una vez más, la mayor parte de los vehículos robados, según LoJack, empresa especializada en la recuperación de vehículos robados. Entre ambas suman el 40% de las unidades sustraídas, con 3.328 y 3.335 incidencias registradas, respectivamente. Mientras que en la capital española los robos se redujeron un 7,3%, en la Ciudad Condal se incrementaron un 0,4%.

Más allá de esta constante asociada a los territorios más poblados, los datos oficiales reflejan realidades y variaciones que invitan a extremar la atención por parte de los propietarios y de las autoridades locales y nacionales.

La provincia donde se ha registrado la mayor variación al alza respecto al año anterior es Álava, que ha pasado de 25 a 49 vehículos robados (+96%), seguida por Cáceres (+44,4%), Burgos (+40%) y La Rioja (+36,4%). También se observan incrementos relevantes en Huesca (+31,6%) y Navarra (+29,2%), así como en las provincias andaluzas de Sevilla (+15,6%) y Granada (+15,8%). En el capítulo de descensos, destacan Ávila (-68,4%), Zamora (-53,3%) y Teruel (-50%).

Por Comunidades Autónomas, sobresale la incidencia de Cataluña, con 4.105 sustracciones, seguida de Madrid y Andalucía, con 3.328 y 2.930, respectivamente. En cuanto a incrementos, destacan La Rioja (+36,4%), Navarra (+29,2%) y País Vasco (+14,3%). Por el contrario, se han registrado disminuciones notorias en Cantabria (-38%), Melilla (-28,6%) y en Baleares y Castilla y León (ambas con -15,1%).

En municipios de más de 20.000 habitantes, se ha producido un aumento significativo en Dos Hermanas (Sevilla), que pasa de 23 a 83 unidades (+260,9%); en Algemesí (Comunidad Valenciana), de 3 a 31 (+933,3%); y en Talavera de la Reina (Toledo), de 8 a 35 (+337,5%).

«Las cifras de robos de vehículos siguen siendo muy alarmantes en el primer semestre de 2025. Hablamos de más de 15.000 unidades sustraídas a sus legítimos propietarios, una tendencia que podría llevarnos a superar de nuevo las 30.000 al cierre del año«, explica José Ignacio Rubio, director general de LoJack Iberia.

«Ante esta situación, analizamos en detalle las zonas de mayor incidencia y reforzamos la colaboración con fabricantes y socios para optimizar nuestras herramientas y tecnología de rastreo. El objetivo es claro: ayudar a nuestros clientes y colaboradores a evitar pérdidas económicas y la inactividad que, en muchos casos, afecta directamente a sus herramientas de trabajo, en el caso de renting, coches de alquiler, empresas, autónomos…», añade.

