Cuatro rutas en moto que no te puedes perder

Agosto aún no ha terminado y España está llena de rutas por carretera espectaculares con las que disfrutar de un viaje en moto. Lo bueno de este tipo de viaje es que solo necesitas asfalto en buen estado, curvas y buen tiempo para conseguir un viaje memorable, características que todas estas rutas aúnan.

Las carreteras panorámicas, así como la oportunidad de descubrir partes de España y su historia y gastronomía, son una garantía en cualquiera de estos trayectos. Algunos de ellos estarán relativamente cerca, mientras que otros requerirán más planificación, pero si te falta alguno de ellos, apúntalo como tu próximo destino.

Ampliar Setenil de las bodegas, Cádiz PF

Ruta de los pueblos blancos, Andalucía

Un clásico de los 'road-trips' en España con gran motivo. Andalucía está llena de pueblos cuyas fachadas están pintadas con cal para dotarlos de ese aspecto tan característico. Este material cáustico se usaba tradicionalmente para desinfectar las calles y repeler el calor en verano.

Existen muchas opciones de carreteras y provincias que tomar, pero nuestra favorita es Cádiz. Aquí puedes encontrar a Arcos de la Frontera, Bornos, Espera, Villamartín, Algodonales, El Gastor, Olvera, Torre-Alháquime, Setenil de las Bodegas, Acalá del Valle, Prado del Rey, El Bosque, Ubrique, Benaocaz, Villaluenga del Rosario, Grazalema, Benamahoma, Zahara de la Sierra y Algar.

De ellos, no te puedes perder Ubrique y sus artículos de cuero y las carreteras por el parque natural de la sierra de Grazalema, que te llevarán al pueblo homónimo. Allí, son de gran calidad sus mantas de lana (aunque en agosto quizás no apetezca comprarlas) y el queso Payoyo.

Aquí, bajar de la moto y hacer una ruta a pie hasta la ermita de El Calvario, muy recomendable. A partir de aquí, llega a Zahara de la Sierra, con vistas a la laguna turquesa y da el salto a Setenil de las Bodegas para alucinar con las construcciones en la montaña. Un buen punto final para acabar el viaje es Arcos de la Frontera, en pleno acantilado sobre el río Guadalete.

Ampliar Gratallops, Priorat PF

Ruta del Priorat, Cataluña

Aprovechando los paisajes bucólicos de la comarca del Priorat en Cataluña, con ligeras colinas y unas puestas de sol magníficas, una ruta visitando los viñedos. A apenas 40 minutos de Tarragona, no te puedes perder los pueblos de Siurana, Cabacés, Poboleda, Porrera y Falset.

En Falset podrás disfrutar de los vinos con denominación de origen Priorat, de su cooperativa, una de las más productivas de la comarca. Como curiosidad, esta se legó a Cèsar Martinell, discípulo de Gaudí.

Si aún no has tenido suficientes parajes de viñedos, Gratallops fue un emplazamiento romano que se desarrolló durante la edad media y tiene las vistas más espectaculares de toda Cataluña.

Ampliar Costa de Zarautz, País Vasco PF

Ruta de la costa vasca, País Vasco

Si se quiere conocer la historia marítima de España, hay que aprovechar las carreteras más cercanas al litoral de las zonas que han dado a luz a los marineros más bravos del mundo. Los antiguos pueblos de Zarautz o Getaria –sus marinos fueron quienes capturaron la última ballena del Cantábrico– aún conservan su impronta severa y olor a sal, y no es difícil imaginar a Elcano o Churruca recorriendo sus calles.

Hay grandes puertos como el de Bermeo y ermitas y atalayas, que sirvieron como puntos defensivos ante invasiones. Encontrarás historias de guerra y resistencia, playas apacibles y, por supuesto, gastronomía inolvidable.

Saliendo de Bilbao, dirígete hacia San Sebastián y pasa por Getxo, Plentzia, Bakio, la reserva de Urdaibai, San Juan de Gaztelugatxe, el Cabo de Matxitxako, Bermeo, las playas de Mundaka, Gernika, Lekeitio, Mutriku, Getaria y Zarautz antes de terminar en Donostia y el Peine del viento de Chillida.

Ampliar El desfiladero del río Duero PF

Arribes del Duero, Castilla y León

Tan válida en coche como en bicicleta, una visita enológica por la ribera del Duero es algo que no puede faltar en los viajes por carretera en España. Sin embargo, si se buscan paisajes espectaculares y algo menos conocidos, hay que ir a la comarca de Arribes del Duero, al oeste de Zamora y Salamanca, justo en la frontera con Portugal.

En agosto no vas a encontrar las espectaculares cascadas en su pleno esplendor, pero las vistas del desfiladero atravesado por el río serán inolvidables. Partiendo de Fermoselle, conocido como «el pueblo de las mil bodegas», que tiene un agradable casco medieval y, evidentemente, mucho vino.

Un mirador que no te puedes perder es el Picón de Felipe, para apreciar al Duero más serpenteante antes de seguir a Miranda do Douro, tu primera parada al lado de Portugal. En este tramo, el río es navegable, por lo que pasar un rato en un crucero siempre puede ser una opción. Si eres más de secano, visita la catedral o las ruinas del palacio episcopal. Y, por supuesto, no dejes de comer el bacalao o los embutidos que vayas a encontrar en todos los restaurantes.