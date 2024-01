Cómo conducir con nieve y poner rápidamente las cadenas al coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la AEMET han advertido de la posibilidad de nevadas en varias provincias españolas, afectando por lo tanto a la circulación en algunas carreteras, especialmente en los puertos de montaña.

Por eso es importante, si tenemos pensado desplazarnos en coche, llevar cadenas y sobre todo, saber cuándo y cómo utilizarlas. La DGT establece cuatro niveles de alerta: verde, amarillo, rojo y negro.

En el primero de ellos, cuando empieza a nevar, se reduce la velocidad a 100 km/h en autopistas y autovías y 80 km/h en carreteras convencionales. Con el amarillo, la velocidad baja a 60 km/h y se prohíbe circular a camiones y vehículos articulados.

A partir de ese momento, en los niveles rojo y negro, es cuando resulta obligatorio circular «con cadenas o neumáticos especiales a 30 km/h», explica Tráfico. Esto sucede cuando la carretera ya está cubierta y antes de que el espesor de la nieve haga imposible la circulación, momento en el que se activa el nivel negro. Desde el nivel rojo, no usar cadenas supone exponerse a pagar una multa. No es obligatorio es llevarlas en el coche, pero sí lo es ponérselas si empieza a nevar y la condición de la vía es de nivel rojo. Igualmente, si un agente de Tráfico indica que hay que ponerlas. En caso de no contar con ellas solo hay dos opciones: inmovilizar el vehículo o dar media vuelta.

También está la alternativa de los neumáticos de invierno, adaptados para circular en zonas donde las temperaturas son inferiores a los siete grados bajo cero.

La cadena sirve para dar una adherencia que falta, ya que, si no hay adherencia, es imposible avanzar. Por tanto, en condiciones de poca adherencia, todos los tipos de cadenas se montan siempre sobre las ruedas motrices, las que reciben la fuerza del motor, según puntualiza la DGT.

En los vehículos de tracción, las cadenas deben ponerse en las ruedas del eje delantero, pues son estas las que reciben la fuerza (par) del motor. En cambio, en los vehículos de propulsión, las ruedas motrices están en el eje trasero y es en ellas donde deben ponerse las cadenas cuando no tenemos adherencia. Fabricantes como BMW, Mercedes y otras marcas de coches deportivos han producido tradicionalmente vehículos de propulsión.

Respecto a los vehículos de tracción integral (4x4), existen distintos tipos de transmisiones integrales, de forma que es necesario atenerse a las recomendaciones de cada fabricante respecto a la instalación de cadenas, para obtener la mayor adherencia posible, en sus modelos con tracción total.

Asimismo, recalcar que las ayudas electrónicas para el control de la tracción que incluyen la mayoría de vehículos nuevos analizan las condiciones de adherencia y suministran el par motor necesario entre las ruedas en milésimas de segundo. No son, en principio, incompatibles con el uso de cadenas.

Pero en casos extremos, puede ser necesario desconectarlas: si la falta de adherencia es muy grande, el control de tracción puede disminuir tanto la fuerza del motor (para evitar que el vehículo patine) que apenas transmite par y el vehículo no avanza aunque se presione el acelerador.