El uso del teléfono móvil continua siendo una de las principales distracciones al volante entre los jóvenes y uno de cada tres reconoce que revisa sus mensajes en el móvil mientras conduce.

Es una de las principales conclusiones del informe «Hábitos de los Jóvenes al Volante», realizado por la Fundación Mutua Madrileña entre cerca de 1.900 jóvenes de entre 18 y 25 años de 12 ciudades españolas, en el marco de la campaña «Agárrate a la Vida», que desarrolla, desde 2010, conjuntamente con Aesleme, la Asociación por la prevención de siniestros viales y sus graves consecuencias.

Entre otras conclusiones, la conducción tras haber consumido alcohol y/o drogas sigue siendo un problema presente en este colectivo y uno de cada cinco jóvenes confiesa que ha bebido alcohol o tomado drogas antes de conducir.

Seis de cada diez jóvenes (un 58,3%) reconocen haber tenido que intervenir en alguna ocasión para impedir que un amigo condujera bajo los efectos del alcohol o las drogas. El porcentaje sube hasta el 76,5% cuando se les pregunta si han visto conducir a un amigo coger el coche tras consumir alcohol o drogas, independientemente de que hayan intervenido para impedirlo o no.

La noticia esperanzadora es que para la mayoría de los participantes (96,5%), la asistencia a estas sesiones de prevención de conductas de riesgo, les había hecho reflexionar y evitar o corregir, a partir de ese momento, cualquier hábito imprudente, ya fuera no usar casco, cinturón, beber o consumir drogas o utilizar el teléfono móvil, cuando circulan con coche, bici, patinete o moto.

Las soluciones planteadas desde hace décadas en campañas de salud pública para poder salir y beber sin riesgo al volante, como la del «conductor alternativo», que consiste en utilizar un único coche en el grupo y turnarse para conducir, de forma que cada noche uno no pruebe el alcohol, no parecen calar del todo en la realidad española y tan solo uno de cada tres reconoce haber actuado alguna vez en sustitución del dueño del coche debido a que este hubiera bebido (31,25%).

En cuanto al respeto a los límites de velocidad el 77,8% los respetan, solo un 22,2% de los encuestados reconoce abiertamente no hacerlo.

Principales conductas de riesgo F.P.

Las conclusiones son especialmente relevantes para tener en cuenta en periodos vacacionales como la Semana Santa, cuando aumentan los desplazamientos de largo y corto recorrido, en general, y las salidas nocturnas de los jóvenes, en particular.

Evolución positiva

La Fundación Mutua Madrileña publicó este mismo informe «Los hábitos de los jóvenes al volante» para el periodo 2014-2016. La comparativa de los datos con los de hace casi una década deja ver motivos para la esperanza con respecto a la evolución de las cifras, si bien el descenso no es drástico.

En la actualidad, es menor que en el periodo 2014-2016 el porcentaje de jóvenes que ha consumido alcohol antes de conducir (21% vs. 27%); los que confiesan haber visto alguna vez a un amigo suyo coger el coche después de consumir alcohol o drogas (76,5% vs. 80%) o los que realizan llamadas con el dispositivo de manos libres mientras conducen (22,8% vs. 30%).

El porcentaje de jóvenes que ha impedido que un amigo cogiese el coche se mantiene similar. Era algo más de la mitad en el periodo 2014-16 y en el último muestreo se situó en el 58,3%.

Sin embargo, utilizar la figura del conductor alternativo es menos frecuente que hace una década y del 39% de los jóvenes que decían haber ejercido alguna vez como tal al salir con sus amigos pasamos al 31,2% en el último año.