Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Land Rover Defender F. P.

Un ciberataque paraliza la producción global de Jaguar Land Rover hasta el 24 de septiembre

Canal Motor

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:17

El fabricante de automóviles británico Jaguar Land Rover (JLR) ha anunciado la extensión del cese de su producción de vehículos hasta el próximo miércoles 24 de septiembre, como consecuencia del ciberataque que sufrió la compañía el pasado 2 de septiembre.

La forma ha explicado que esta decisión se ha tomado para poder llevar a cabo una investigación forense completa del incidente y planificar de manera controlada el reinicio de todas sus operaciones.

La compañía informó a sus empleados, proveedores y socios que la pausa actual en la producción se mantendrá por más de una semana adicional. «Lamentamos mucho la interrupción continua que este incidente está causando y continuaremos actualizando a medida que avance la investigación», señaló la empresa.

La semana pasada, Jaguar Land Rover explicó que algunos datos de clientes se habrían visto afectados por el incidente cibernético y aseguró que se pondría en contacto con cualquier persona que considere pertinente si detecta que sus datos se han visto afectados.

La firma ha asegurado que se pondrá en contacto directamente con cualquier persona cuyos datos se vean comprometidos, una medida clave para mitigar el impacto y mantener la confianza de sus consumidores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico
  2. 2 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  3. 3 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde%u2013Valsequillo
  4. 4 11 guaguas atacadas en la primera jornada de huelga en el transporte regular de viajeros de Las Palmas
  5. 5 Los médicos canarios confirman la huelga: será indefinida y a partir del 23 de septiembre
  6. 6 Las Fuerzas Armadas engrasan en Canarias su defensa aérea ante posibles amenazas: «Estamos preparados»
  7. 7 Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Ultimátum a Sanidad: si no anulan este lunes la convocatoria de los exámenes habrá huelga
  9. 9 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  10. 10 Morales llama a parar el genocidio en Gaza y pone condiciones para la Vuelta en la isla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un ciberataque paraliza la producción global de Jaguar Land Rover hasta el 24 de septiembre

Un ciberataque paraliza la producción global de Jaguar Land Rover hasta el 24 de septiembre