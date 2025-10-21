Las carreteras más peligrosas de España al descubierto

Patxi Fernández Martes, 21 de octubre 2025, 11:18 | Actualizado 11:24h. Comenta Compartir

España cuenta en la actualidad con una extensa red de 165.705 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.474 km son gestionados por la Administración Central (soportando más del 53,5% del tráfico total de nuestro país); 71.251 dependen de las Comunidades Autónomas (con el 41,4% del tráfico) y 67.980 de las Diputaciones y Cabildos (con el 5,1%).

De la totalidad de la red, 17.666 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías y vías de doble calzada), siendo nuestro país el que dispone de una mayor longitud de este tipo de vías de toda la UE, seguido por Alemania con cerca de 13.000 km.

Tradicionalmente se ha venido atribuyendo al factor humano la causa casi exclusiva de los accidentes de tráfico. Sin embargo, el estado de las carreteras juega un papel fundamental en la seguridad vial.

Es por ello que la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha publicado su informe anual analizando la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado durante el quinquenio 2019-2023, revelando los 270 kilómetros considerados «puntos negros» que superan al menos diez veces el índice de peligrosidad medio nacional.

El informe de la AEA destaca que, en el caso de las carreteras convencionales, el tramo más peligroso se localiza este año en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real. Este punto registra un índice de peligrosidad que supera en 598 veces la media nacional. Los 270 tramos localizados, ubicados en 71 vías de 45 provincias españolas, han contabilizado un total de 1.563 accidentes y 2.169 víctimas en los últimos cinco años. De estos, 78 tramos ya aparecían en el informe anterior y 45 han aumentado su índice de peligrosidad.

Carreteras en el punto de mira

Aunque el tramo de Ciudad Real es el de mayor índice de peligrosidad, el informe identifica a la autovía A-77a, en Alicante, como el tramo que contabiliza un mayor número absoluto de accidentes y víctimas. Específicamente, el kilómetro 0 de esta vía registró 104 accidentes y 150 víctimas.

Le siguen otros puntos críticos, como el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 90 accidentes y 139 víctimas. El kilómetro 12 de la A-55, en Pontevedra, también registró 54 accidentes y 100 víctimas, si bien la AEA indica que ha mejorado su índice de peligrosidad y no aparece entre los 270 tramos más peligrosos del informe actual.

Autopistas en Alerta

Respecto a las autopistas de peaje, consideradas las vías más seguras, la AEA advierte que su índice de peligrosidad medio aumentó un 7,5% en 2023 respecto al año anterior. En el periodo 2019-2023, se han localizado 100 tramos en estas vías que registraron 527 accidentes y 881 víctimas.

El tramo de autopista de peaje con el mayor índice de peligrosidad se sitúa en el kilómetro 901 de la AP-7, en Almería, superando 14 veces el índice nacional medio. No obstante, el tramo que más accidentes y víctimas ha contabilizado es el kilómetro 14 de la B-23, en Barcelona, con 43 accidentes y 58 heridos leves.

El estudio de AEA subraya la importancia de que los conductores conozcan estos «puntos negros», ya que, aunque la falta de presupuestos pueda retrasar la actuación en las infraestructuras, el conocimiento es clave para tomar las precauciones debidas.