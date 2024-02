El aparato con el que no podrás conducir el coche si bebes

Una empresa malagueña ha creado el primer alcoholímetro inmovilizador de vehículos inalámbrico con el fin de reducir el número de accidentes de tráfico por consumo excesivo de alcohol. El sistema integral de este dispositivo ofrece una medición precisa del grado de intoxicación alcohólica del individuo en sangre y si supera la tasa legal permitida impide arrancar el coche a dicho conductor; y evitar la futura sanción que hacerlo podría conllevar.

El sistema de Drivelock integra la terminal con una app móvil que permite llevar el control de alcohol en sangre (BAC) midiendo el control de aire espirado a través del aliento humano. Un producto tecnológico que ofrece una medición fiable y precisa en el diagnóstico de intoxicación alcohólica.

Funciona con una tecnología de sensor de celda de combustible electroquímico que analiza el aliento. El usuario sopla a través de la boquilla y el dispositivo transmite los datos al teléfono para mostrar el nivel de alcohol en sangre. Un proceso que hay que realizar frente a la cámara del móvil para poder obtener el resultado.

De esta forma, no es posible que sople otra persona. Funciona con una batería recargable mediante un cable micro-USB, facilitando su carga en cualquier tipo de dispositivo. Eso sí, Drivelock necesita ser calibrado una vez al año, y en base a ello, la empresa ha creado su propio centro de calibración de alcoholímetros en Málaga, el primero en el país.

Asimismo, esta empresa patentó hace unos años el alcoholímetro cableado en España y ahora lanza este sistema por radiofrecuencia inalámbrico, fácil de instalar y adaptable a cualquier vehículo. Una de sus principales ventajas es que al pasar la ITV, el usuario no necesita una ficha extra, porque al no manipular la instalación de serie no se necesita homologar una modificación en el motor.