Cómo afecta el invierno, el frío y la humedad a las baterías de los coches híbridos

El año 2022 marcó un récord en cuanto al número de incidencias en las carreteras de nuestro país. El Real Automóvil Club de España (RACE) registró un total de 1.347.707 incidencias en España, lo que representa un aumento del 17% con respecto a 2021. Esto se traduce en un promedio de 3.692 incidentes por día, lo que equivale a 153 por hora.

Independientemente del tipo de motor, ya sea de combustión o eléctrico, los expertos del RACE señalan que la batería de arranque sigue siendo, con diferencia, la causa más común de averías en carretera.

Este tipo de averías ocurren más frecuentemente en invierno, cuando las temperaturas descienden y los motores de combustión requieren más energía de la batería.

Esto suele deberse a que las baterías de 12 V, de la primera generación de coches eléctricos, alcanzan el final de su vida útil a los cuatro o cinco años y deben sustituirse.

En algunos modelos, el fallo se debe al uso de la batería de 12 V en el sistema eléctrico del coche. «En los sistemas de algunos fabricantes de vehículos eléctricos, la estrategia de carga de la batería de 12 V todavía no está perfeccionada», explica Nadine Dehnert, Design Engineering Lead de Clarios. «Esto suele provocar una descarga profunda de la batería de 12 V, debido a que la batería de arranque necesita más energía de la que tiene disponible en función de su capacidad. Asimismo, si la batería no se recarga correctamente, por ejemplo, porque el vehículo se queda sin corriente durante un periodo prolongado, o la batería de 12 V no se carga lo suficiente con la batería de alta tensión durante un ciclo de conducción, acaba produciéndose un fallo, sobre todo si esta situación se repite», explica Nadine Dehnert.

Las actualizaciones del sistema requieren mucha potencia

Otra razón podrían ser las actualizaciones periódicas del sistema de los vehículos eléctricos. Estas consumen energía, que es suministrada por el circuito de 12 V. A lo anterior se añade que, en muchos vehículos xEV, la batería de tracción se enciende varias veces durante la actualización o el coche es activado continuamente por otros motivos, lo que también supone una gran carga para la batería de arranque.

Si esto pasa varias veces sin que la batería se recargue, a menudo no es posible desbloquear ni arrancar el vehículo. Así ocurre, por ejemplo, si el vehículo permanece aparcado varias semanas en vacaciones y recibe actualizaciones periódicas.

Es recomendable llevar a revisar la batería a un taller especializado después de las vacaciones de verano o, como muy tarde, antes de la llegada del invierno. «Sólo especialistas cualificados pueden garantizar la correcta sustitución de la batería del vehículo, de modo que las prestaciones esenciales de rendimiento y seguridad sigan funcionando correctamente», subraya Beesmans.