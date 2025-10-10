EV4: probamos el nuevo compacto eléctrico de Kia

Marcos Diego Viernes, 10 de octubre 2025, 13:01 Comenta Compartir

Kia ha hecho una fuerte apuesta por la electrificación y el EV4 es el cuarto modelo de su familia EV que llega al mercado, tras el enorme EV9, el «deportivo» EV6 y el exitoso EV3 que se ha colocado como el segundo coche eléctrico más vendido en España. En este vídeo, analizamos el nuevo EV4, centrándonos especialmente en su versión hatchback pensada para el público europeo.

Diseño futurista y dos carrocerías

El EV4 se ofrece con dos carrocerías. Por un lado, la versión sedán o fastback, más larga (4,73 metros), se fabrica en Corea y compite con modelos como el Tesla Model 3 o el BYD Seal. Por otro lado, la versión hatchback o cinco puertas, que analizamos aquí, mide 4,43 metros, se fabrica en la planta de Kia en Eslovaquia y está diseñada específicamente para el mercado europeo, rivalizando con vehículos como el CUPRA Born o Peugeot e-308. Kia lo ofrece en tres acabados: Air, Earth y GT-Line, el tope de gama, que se distingue por detalles como los pasos de rueda en negro brillante, llantas de aleación de diseño exclusivo y un parachoques específico de líneas más agresivas.

Interior, habitabilidad y maletero del EV4

Uno de los puntos fuertes del EV4 es su habitabilidad. Las plazas traseras son fantásticas en espacio para las piernas y la cabeza, pudiendo viajar cómodamente personas de más de 1,90 m. En la parte delantera, la posición de conducción es más baja que en el EV3 y las piernas van más estiradas, una postura más natural y deportiva.

En cuanto a tecnología, cuenta con la habitual configuración de tres pantallas de la marca: un panel de instrumentos de 12,3 pulgadas, una central multimedia del mismo tamaño con conectividad inalámbrica a Apple CarPlay y Android Auto, y una de 5 pulgadas para la climatización que queda parcialmente tapada por el aro del volante.

El maletero del Kia EV4 es otra de sus virtudes, ofreciendo 435 litros en la versión hatchback (490 litros en el sedán). Los asientos traseros se pliegan dejando un piso prácticamente plano y cuenta con un doble fondo para guardar los cables de carga. No obstante, se echa de menos un maletero delantero (frunk), presente en muchos modelos eléctricos y que resulta especialmente práctico para guardar los cables de carga.

Motores, autonomía y precios

El Kia EV4 se ofrece con un motor de 204 CV y dos opciones de batería: una de 58 kWh para 440 km de autonomía, y otra de 81 kWh que alcanza los 633 km, siendo el Kia eléctrico con mayor autonomía hasta la fecha. Aunque utiliza la misma plataforma que el EV6, su arquitectura es de 400 V (no 800 V), lo que limita su potencia de carga rápida a 101 kW o 128 kW, permitiendo un paso del 10 al 80% en aproximadamente 30 minutos.

Dinámicamente, este modelo se siente más ágil y reactivo que el EV3 gracias a su centro de gravedad más bajo. A pesar de esa agilidad, el confort de marcha y el aislamiento son muy buenos, con detalles como el doble acristalamiento en las ventanillas.

El precio de partida para la versión hatchback con la batería pequeña es de 38.700 euros, una cifra que con descuentos comerciales y ayudas (Plan MOVES) puede reducirse considerablemente. El sedán, a igualdad de equipamiento, supone unos 1.600 euros adicionales.

