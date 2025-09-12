Stellantis diseña junto a Windelo un yate de altas prestaciones

Canal Motor Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:42 Comenta Compartir

Stellantis Design Studio, la división creativa del grupo automovilístico, ha llevado su experiencia del mundo del automóvil a los mares al anunciar una nueva colaboración con el fabricante de catamaranes sostenibles Windelo y los arquitectos navales Barreau-Neuman.

El resultado son los nuevos modelos Windelo 62 y Windelo 58, presentados en el Cannes Yachting Festival 2025 como una nueva generación de embarcaciones de lujo.

La asociación se basa en una sinergia perfecta de valores: el rendimiento y la sostenibilidad. Al fusionar la audacia del diseño automotriz con la filosofía eco-consciente de Windelo, el proyecto ha logrado reimaginar las proporciones de los catamaranes, combinando una silueta dinámica y orientada al rendimiento con un confort excepcional.

«Nuestra colaboración con Windelis ha sido un viaje inspirador en el que trasladamos la audaz y dinámica inspiración de las proporciones automotrices al entorno marino», afirmó Hugo Nightingale, director creativo de Stellantis Design Studio.

Una de las características más innovadoras de esta colaboración es el 360 HORIZON Cabin concept, un revolucionario rediseño que redefine la experiencia de vida a bordo. Este concepto incluye un «techo flotante» con un marco de vidrio oculto que, junto con un puente de diseño abierto, ofrece una impresionante vista de 360 grados del horizonte.

Este diseño no solo mejora la visibilidad en la cabina superior, sino que también se extiende a las cabinas inferiores. Además, la «cubierta de alas flotantes» en la popa de la embarcación no solo amplía su apariencia, sino que también mejora el acceso y la visibilidad. En el puente, un panel de instrumentos flotante y ergonómico, inclinado hacia el usuario, garantiza una operatividad cómoda y eficiente.

El desarrollo acelerado de este proyecto se benefició del uso de tecnología de vanguardia. Los diseñadores de Stellantis emplearon inteligencia artificial para iterar rápidamente en las posibilidades de diseño y utilizaron su herramienta holográfica inmersiva para revisar y seleccionar las mejores opciones en tiempo real. Este método innovador permitió a los equipos definir el ADN único de la marca Windelo en un tiempo récord, con un claro enfoque en la ergonomía y la calidad de los materiales.

Para Gautier Kauffmann, CEO de Windelo, esta colaboración ha sido clave. «Trabajar con Stellantis Design Studio nos permitió reimaginar lo que nuestro catamarán puede ser. Nos han ayudado no solo a realzar la identidad icónica de Windelo, sino también a elevar toda la experiencia de navegación», aseguró. El resultado es una embarcación que, según los arquitectos navales Frédéric Neuman y Christophe Barreau, ha elevado el diseño y «desafiado el statu quo».