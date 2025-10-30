El Seat Ibiza se renueva para 2026 con diseño y tecnología mejorados

A. Noguerol Jueves, 30 de octubre 2025, 10:52 Comenta Compartir

El Seat Ibiza, un icono del segmento urbano que celebra más de 40 años de historia y más de 6 millones de unidades vendidas, presenta su última generación.

El nuevo modelo refuerza su carácter dinámico y juvenil con una importante actualización que abarca un diseño exterior renovado, un interior mejorado y una propuesta de valor más sólida. Este vehículo, diseñado, desarrollado y fabricado en Barcelona, en la planta de Martorell, se lanzará al mercado en el primer trimestre de 2026.

«El Ibiza es el modelo más vendido de la marca en toda su historia y ha allanado el camino del éxito de Seat», afirma Markus Haupt, CEO de la marca. El nuevo Ibiza se alinea con este legado al adoptar un diseño exterior más expresivo.

La gama de motores se centra en la eficiencia, con opciones de gasolina TSI y MPI que van desde los 80 CV hasta el 1.5 TSI de 150 CV con caja DSG, que incluye el sistema de desconexión de cilindros (ACT).

Ampliar Motores La gama del SEAT Ibiza se centra en la gasolina, combinando eficiencia y dinamismo con opciones de inyección directa (TSI) y multipunto (MPI). Las potencias disponibles van desde los 80 CV hasta los 150 CV, con opciones de cambio manual o automático DSG: 1.0 MPI 80 CV: Motor de 3 cilindros con caja manual de 5 velocidades. 1.0 TSI 95 CV: Motor de 3 cilindros con caja manual de 5 velocidades (próximamente). 1.0 TSI 115 CV: Motor de 3 cilindros, disponible con caja manual de 6 velocidades o DSG de 7 velocidades (próximamente). 1.5 TSI 150 CV: Motor de 4 cilindros, asociado a la caja DSG de 7 velocidades. Incluye el sistema de desconexión de cilindros (ACT) para optimizar el consumo y las emisiones.

El frontal luce una nueva parrilla hexagonal y un paragolpes rediseñado, complementados por faros Full LED de serie en toda la gama, que son más estrechos y cuentan con una firma lumínica refinada. En la zaga, el paragolpes también ha sido rediseñado para acentuar la deportividad, integrando la denominación del modelo con letras en aluminio oscuro. Las versiones FR destacan por detalles como un anagrama grabado con láser en el pilar B y una renovada gama de llantas de aleación de hasta 18 pulgadas, a la que se suman nuevos colores como Liminal, Oniric e Hypnotic.

En el interior, el nuevo Ibiza da un salto cualitativo al incorporar materiales más refinados. El habitáculo ahora presenta tejidos estampados en relieve para los asientos, superficies suaves al tacto y un volante revestido en cuero perforado de alta calidad.

Seat Ibiza

El acabado FR eleva la deportividad con asientos deportivos tipo Bucket de serie. En cuanto a tecnología, el modelo está totalmente conectado, integrando de forma inalámbrica los sistemas Android Auto y Apple CarPlay a través de pantallas de infoentretenimiento de hasta 9,2 pulgadas. Además, ofrece un nuevo sistema de audio SEAT Sound de alta fidelidad y carga inalámbrica refrigerada de 15 W.

El vehículo se ofrece en tres niveles de acabado (Ibiza +, Ibiza Style e Ibiza FR), los dos últimos mejorando su relación calidad-precio. Asimismo, en materia de seguridad, incorpora un conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor.

Temas

historia

Gasolina

Diseño

Ibiza

Martorell

Motor

SEAT