Primer contacto con la nueva generación del Suzuki Swift

El Swift es uno de esos actores secundarios con mucho talento que tranquilamente llevan su carrera a la sombra de las estrellas del mercado. Parece no preocupar a rivales como el Seat Ibiza, Renault Clio, Peugeot 208, Volkswagen Polo o Toyota Yaris.

Sin embargo, el urbano japonés cuenta con un público fiel. La imagen original, los precios ajustados (pero no low cost) , el tamaño a medio camino entre los coches urbanos muy pequeños y los polivalentes, y la presencia de versiones atípicas como el cuatro ruedas motrices (algo único en su segmento), han contribuido en gran medida a su éxito: más de nueve millones de unidades vendidas en todo el mundo.

Por tanto, el recién llegado retoma, sin correr ningún riesgo, el ADN del predecesor. El estilo evoluciona en la misma línea, incorporando la gran parrilla ovalada y la silueta en forma de pala, un poco más angulosa. El recorte del capó que sobresale es el único efecto de estilo verdaderamente nuevo.

Aun así, el Swift sigue teniendo unas dimensiones reducidas, con 3,86 metros de largo (1 cm más que el anterior). A modo de comparación, un Ibiza mide 4,06 m e incluso un Yaris, aunque no gigante, es más largo con sus 3,94 m.

Sus ajustadas dimensiones, no le impiden ofrecer una buena relación entre tamaño exterior y espacio interior F. P.

El Swift parece, por tanto, a salvo de la tendencia de los últimos años hacia el aumento de tamaño. Y tampoco cae en el incremento de peso que nos invade: sigue siendo ligero, con sólo 919 kg, a pesar del equipamiento enriquecido y del interior modernizado (50 kilos más respecto al anterior). La plataforma de esta cuarta generación no es del todo nueva, en realidad, y consiste esencialmente en una gran evolución del anterior Swift: nuevo motor, suspensiones completamente revisadas, incorpora una importante gama de ayudas a la conducción, conectividad, un interior con una calidad percibida más elevada... En definitiva, el Swift 2024 es una verdadera nueva generación que aprovecha una base técnica exitosa y probada. Pero vamos por partes.

Un amplio equipamiento de seguridad

El equipamiento, a nivel de seguridad, es una de las grandes novedades, gracias a Europa, a la nueva normativa denominada GSR2, supuestamente diseñada para nuestra seguridad. En realidad, se trata de la obligación (salvo que exista una exención en función del volumen de producción como será el caso del Alpine A110) de instalar varios sistemas de ayuda a la conducción, entre ellos el reconocimiento de señales, o el avisador de exceso de velocidad, especialmente intrusivo sea cual sea el fabricante.

En definitiva, el desarrollo de estas funciones supone un coste y la condición previa de que se ofrezca un determinado número de tecnologías desde el primer nivel de acabado. La nueva generación del Suzuki Swift estrena así el asistente de mantenimiento de carril y la alerta antifatiga con sistema de monitorización del conductor. Además de ellos, el sistema DSBS II (Dual Sensor Brake Support) incluye Control predictivo de frenada, Detección de peatones, bicicletas y motocicletas, Alerta de cambio de carril, Alerta antifatiga, Asistente de luces de largo alcance, Asistente de cambio de carril, Reconocimiento de señales de tráfico, Detección de ángulo muerto, Alerta de tráfico posterior y Control inteligente de velocidad La dotación de seguridad se completa con seis airbags, Control de velocidad adaptativo, Control de presión de neumáticos (TPMS), Registro de datos y preinstalación del Alcohol interlock.

El salpicadero envolvente bitono (negro y gris claro) es muy actual, pero se ha sabido conservar prácticos mandos manuales F. P.

Entre el equipamiento de serie destacado de todas las versiones están el volante con mandos y levas de cambio (CVT), botón de arranque sin llave, aire acondicionado, pantalla táctil 9 pulgadas con conexión smartphone, Bluetooth, DAB, Cámara de visión trasera, Navegador, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, y cámara de visión trasera.

Un interior muy cambiado

Al abrir la puerta y sentarnos en el interior, nos encontramos un ambiente muy diferente respecto al anterior Swift. El diseño horizontal del salpicadero está un poco más en sintonía con los tiempos, al igual que la pantalla que sobresale de la consola central (9«). Los plásticos siguen siendo duros pero, si bien los blandos son muy bonitos, pesan más. Además, el Swift se aleja deliberadamente del exceso digital: la ventilación conserva botones reales y la instrumentación, fiel a los medidores analógicos reales, resulta clara y legible.

La interfaz multimedia parece anticuada en sus gráficos y funciones, especialmente en el caso del GPS, pero resulta efectiva. Y, no se nos olvide algo muy importante, la postura de conducción es buena.

Las formas del maletero hacen que sus 265 litros resulten muy aprovechables F. P.

Las plazas traseras lógicamente no son un salón, pero dado el reducido tamaño (3,86 m), la relación entre tamaño exterior y habitabilidad está muy lograda. En cuanto al maletero, tenemos un volumen de 265 litros: no es un milagro, pero siempre, en relación al tamaño exterior, está muy bien y, como sus contornos son más rectilíneos y el umbral rebajado (aproximadamente 2 cm), resulta muy aprovechable.

Los beneficios de una buena relación peso y potencia

También bajo el capó hay una novedad: el 4 cilindros deja paso a un pequeño 3 cilindros, de la misma cilindrada (1,2 l) con unas emisiones homologadas de sólo 98 g/km y que permite disfrutar de la etiqueta Eco de la DGT. Esta nueva mecánica se puede asociar con una caja de cambios manual de cinco velocidades o automática CVT, y también con la tracción total AllGrip Auto: el Swift es el único modelo de su segmento con la posibilidad de incorporar tracción a las cuatro ruedas, toda una ventaja si vivimos en una zona de climatología adversa.

En este tres cilindros, nada de turbo. Es un atmosférico equipado con una microhibridación de 12 V compuesta simplemente por un alternador-arranque. La potencia no ha cambiado (83 CV) y el par apenas aumenta: 112 Nm a 4.500 rpm. Pueden parecer cifras escasas, pero no nos engañemos: esta pequeña mecánica cumple perfectamente. La clave es algo que parecen olvidar muchos fabricantes y usuarios: la relación peso/potencia. Y en el Swift, con menos de una tonelada para mover, es muy buena y ello se traduce en una vivacidad bastante agradable al acelerar.

El nuevo motor, un tres cilindros atmosférico con hibridación ligera F. P.

Los desarrollos del cambio manual, de 5 marchas, son algo largos y requiere frecuentes reducciones de marcha para no bajar de las 3.500 rpm, que es donde nos da lo mejor. Pero no es problema pues es un buen cambio y bien guiado. La prestaciones resultan suficientes a la hora de viajar por carretera. En la autopista, el ruido del aire y de la rodadura se deja notar, algo habitual en los coches urbanos en este nicho.

Este motor no es tan agradable como el antiguo 4 cilindros, más redondeado en su funcionamiento. Aquí no hay ningún eje de equilibrio, lo que se nota por el aumento de las vibraciones al ralentí y a bajas revoluciones. Afortunadamente, las intervenciones del alternador-arranque están bien gestionadas, y en ciudad va muy bien, que es, en definitiva, su terreno favorito. En carreteras sinuosas, se comporta bien y una conducción ágil no incrementa el consumo. Es la gran baza del Swift: el fabricante homologa 4 litros de media a los 100 kilómetros, y nosotros registramos 4,9 l/100 km en nuestro recorrido. Sus rivales, más sofisticados, no lo hacen mejor.

El ajustado peso beneficia a la agilidad y el ahorro de combustible F. P.

Esta sobriedad ya se encontraba entre los principales puntos fuertes del anterior Swift. Además, el peso ligero beneficia directamente el comportamiento. Dicho esto, hay una crítica: la amortiguación y las suspensiones más firmes provocan reacciones secas a baja velocidad, como muchos de sus competidores, a excepción del Citroën. Sin embargo, sigue siendo mejor que lo que podemos ver en Mini, por ejemplo. Afortunadamente, el confort de marcha, las filtraciones de las irregularidades del asfalto, mejora claramente a velocidades de carretera. Y, en cualquier circunstancia, el Swift sigue siendo un coche ágil y saludable en sus reacciones.

Ampliar Nuevo suzuki Swifl F. P. Ficha técnica Ampliar Dimensiones: 3,86 x 1,74 x 1,49 m (largo x ancho x alto) Distancia entre ejes: 2,45m Volumen mínimo del maletero: 265 litros Peso al vacío: 919 kilos Motorización: Gasolina 3 cilindros, atmosférico, 1.197 cm3 + microhibridación 12V Potencia - par máximo: 83 CV a 5.700 rpm - 112 Nm a 4.500 rpm Prestaciones: 0 a 100 km/h en 12,5 segs. Velocidad máxima: 165 km/h Consumo homologado (mixto): 4 litros - 4,9 litros / 100 kilómetros Precio: desde 18.500 euros.

En cuanto al cambio CVT, será aconsejable si vamos a utilizar el Swift de forma habitual en tráfico urbano, y nuestro estilo de conducción es tranquilo, para ayudar al sistema.

Versiones y precios

El nuevo Suzuki Swift está disponible en seis versiones. Las de tracción delantera con cambio manual se comercializan con los tres acabados disponibles (S1, S2 y S3). Los Suzuki Swift con cambio automático se ofrecen con los dos acabados más completos (S2 y S3); mientras que la versión con tracción total se asocia al acabado intermedio (S2). Todas ellas disponen de etiqueta ECO.

La versión de arranque, el Swift S1, está disponible desde 18.500 euros, aplicando campaña comercial y con descuento adicional si se financia. La de cambio automático más accesible, tiene un precio de 21.700 euros, el mismo del S2 con tracción 4x4.