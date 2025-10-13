Porsche revive el Bully clásico en el diseño conceptual de su futuro Porsche Experience Centre

Canal Motor Lunes, 13 de octubre 2025, 13:05 Comenta Compartir

En el marco de la semana del Gran Premio de Fórmula 1, Porsche ha desvelado el diseño conceptual final de su futuro Porsche Experience Centre (PEC) Singapur, un hito que promete establecer nuevos estándares de emoción y experiencia de conducción en la región.

El anuncio se realizó durante una activación masiva denominada «Raceborn», que sirvió para homenajear la rica herencia del automovilismo de la marca alemana.

Las raíces de Porsche en la competición se remontan a 1951, cuando un modelo 356 SL 'Super Leicht' logró la primera victoria de clase en las 24 Horas de Le Mans. Desde entonces, Porsche ha acumulado más de 30.000 victorias, manteniendo viva su pasión en diversas series, incluyendo la Porsche Carrera Cup Asia, que una vez más actuó como carrera de apoyo para el Gran Premio de Singapur.

Para llevar la historia del motor de la marca a las calles de Singapur, Porsche resucitó una parte icónica de su legado: la furgoneta Volkswagen T1 'Kombi' con la clásica librea Porsche Renndienst (o «Servicio de Carreras»).

Esta furgoneta, conocida popularmente como el 'Bully' clásico, ocupa un lugar especial en la historia de Porsche. Los vehículos Renndienst seguían a los coches de carreras de la marca por los circuitos y en competiciones legendarias como la Targa Florio y la Mille Miglia, transportando herramientas esenciales, piezas de repuesto y equipo técnico. Eran una imagen familiar en los paddocks de toda Europa.

Esta tradición fue reimaginada en las calles de Singapur. La furgoneta 'Renndienst' recorrió ubicaciones clave de la isla, distribuyendo una publicación de edición limitada, la revista Porsche 'Raceborn', disponible de forma gratuita para el público.

Ampliar Porshe revive la icónica Volkswagen T1 F. P.

Las páginas de la revista desvelan las raíces de Porsche en el automovilismo, desde las famosas libreas de Le Mans hasta las muchas innovaciones que la marca transfiere de la pista a la carretera. La publicación destacó historias exclusivas y insights de personalidades del motorsport de Asia Pacífico, generando gran expectación durante la temporada de F1. La revista se distribuyó exclusivamente en el Porsche Studio Singapore y Porsche en Jewel, mientras que el tour del Renndienst hizo paradas en el Distrito Central de Negocios (Guoco Midtown), el centro de la ciudad (Orchard Road, frente a Ion Orchard) y en un evento especial de coches y café (Cars & Kopi) en Dempsey Hill.

La noticia principal de la publicación 'Raceborn' fue la revelación de las imágenes conceptuales finales del esperado PEC Singapur, cuya apertura está prevista para 2027.

El diseño final incluye elementos innovadores, como una Plaza de Eventos Podio pensada para reuniones comunitarias como el Cars & Coffee. Pero la característica más llamativa es el diseño de «experiencia de pista con recorrido a través del edificio», una primicia mundial de Porsche. Los conductores podrán acelerar a través de la estructura del PEC Singapur antes de cargar en una curva de aceleración y salir a la recta principal.

Los adelantos del proyecto también muestran otras características diseñadas para el máximo disfrute y aprendizaje de la conducción: una doble 'S' técnica que exige una disciplina extrema en el trazado, un área de manejo dinámico para el control de vehículos en emergencias, una pista de baja fricción junto a un círculo de drift para dominar el subviraje y el sobreviraje, y una curva peraltada donde los conductores podrán alcanzar hasta 1.4 G de fuerza lateral.

Marc Beil, Gerente Senior de Porsche Experience en Porsche Asia Pacific, se mostró «inmensamente orgulloso de que el PEC Singapur marque un hito para Porsche en la región y establezca nuevos puntos de referencia con muchas características únicas y primicias mundiales para todos sus visitantes».

Por su parte, Yannick Ott, Director de Marketing de Porsche Asia Pacific, destacó el papel de Singapur como «punto de encuentro del motorsport de la región con la icónica carrera nocturna de F1». Ott aseguró que el PEC será el lugar donde «el ADN de motorsport de Porsche se encontrará con experiencias de conducción únicas y una vibrante celebración comunitaria», buscando despertar la curiosidad y conectar con entusiastas de toda Asia en la antesala de su gran inauguración en 2027.