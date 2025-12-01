Peugeot 308 y 308 SW: el compacto que da respuesta a las necesidades de las familias

José Ramón Alonso Trigueros Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

Peugeot actualiza uno de sus superventas, el 308 y su versión familiar 308 SW. Una generación completamente renovada que pone el foco en el diseño, la eficiencia y la tecnología para seguir dando respuesta a las necesidades de movilidad de las familias. Llega con una completa gama de motorizaciones (híbrido, híbrido enchufable, eléctrico y diésel) y un equipamiento de serie muy competitivo y lo hace con un precio que parte en los 26.270 euros

El salto estético respecto al modelo precedente es rotundo. El frontal ahora es protagonista: la parrilla adopta un diseño tridimensional y, por primera vez en un vehículo de la marca, el León aparece iluminado e integrado en parrilla. La nueva firma lumínica de «tres garras» LED refuerza la identidad visual del modelo y aporta una impronta reconocible a distancia.

El 308 mantiene unas proporciones equilibradas que potencian su carácter deportivo, mientras que el 308 SW juega la carta de la elegancia sin renunciar a la versatilidad. Su silueta estirada y su zaga estilizada convierten a la variante familiar en una opción muy atractiva para quienes necesitan espacio sin perder estilo. A ello se suma una paleta cromática renovada con tonos como Lagoa Blue o Ingaro Blue, que subrayan el enfoque moderno de esta nueva generación.

Interior tecnológico

Puertas adentro, Peugeot continúa evolucionando el i-Cockpit, un concepto que ya es seña de identidad. El cuadro digital elevado, el volante compacto y la pantalla central táctil de 10 pulgadas forman un conjunto orientado a una conducción intuitiva, acompañado por materiales de calidad y un diseño minimalista.

El habitáculo se ha optimizado para ofrecer más espacio útil, especialmente en las plazas delanteras, mientras que los i-Toggles -accesos directos personalizables- permiten un manejo más eficiente del sistema multimedia. La sensación es la de un interior que combina tecnología avanzada con una practicidad real, algo valorado por los conductores con un uso familiar intensivo.

Espacio y maletero

Uno de los aspectos donde el 308 y el 308 SW muestran sus cartas con más claridad es en la capacidad de carga. El compacto ofrece un maletero generoso, apto para el día a día y escapadas de fin de semana, pero es el 308 SW el que se erige como referente en su categoría. Sus más de 600 litros de capacidad convierten a la variante familiar en una de las propuestas más capaces del segmento, ampliable hasta cifras superiores a los 1.600 litros con los asientos abatidos. Un argumento decisivo para familias que necesitan un vehículo único para todo.

Motores

Si algo distingue a esta nueva generación es su oferta multienergía. Las versiones 100% eléctricas alcanzan hasta 450 km de autonomía WLTP, posicionándose entre las mejores del segmento. Los híbridos enchufables proponen hasta 85 km de conducción eléctrica, suficientes para cubrir la mayoría de desplazamientos diarios sin emisiones. Además, Peugeot mantiene motores térmicos e introduce un híbrido convencional de 145 CV ideal para quienes buscan eficiencia sin depender de la recarga.

La presencia de un diésel BlueHDi de 130 CV demuestra que la marca no olvida a los conductores que realizan grandes kilometrajes. En conjunto, la gama mecánica convierte al 308 en uno de los compactos más completos del mercado.

El nuevo Peugeot 308 no solo apuesta por la eficiencia y la estética: también ofrece un comportamiento en carretera muy equilibrado. Los tres modos de conducción -Eco, Normal y Sport- permiten ajustar la respuesta del vehículo según el uso y las preferencias del conductor. La marca francesa ha trabajado especialmente la estabilidad, la precisión de la dirección y el confort en viajes largos, un apartado clave para quienes buscan un coche familiar que soporte rutinas intensivas.

Ampliar FICHA TÉCNICA MOTORES: híbrido (145 CV), híbrido enchufable (195 CV), eléctrico (156 CV) 7 diésel (130 CV) MEDIDAS (largo / ancho / alto, en metros): 4,36 (4,64 en la versión SW) / 1,85 / 1,44 MALETERO: desde 314 litros (versión híbrido enchufable) a 600 litros (versión SW) VELOCIDAD MÁXIMA: hasta 225 km/h ACELERACIÓN: 7,6 segundos de 0 a 100 km/h CONSUMO: 4,8 litros a los 100 km y 11,7 kW/h (versión eléctrica) PRECIO: desde 26.270 euros

Las ayudas a la conducción, como el control de crucero adaptativo o el asistente de mantenimiento de carril, completan un conjunto que sitúa al 308 entre los compactos más seguros y refinados del momento.

El nuevo Peugeot 308 y su variante 308 SW representan una evolución profunda en diseño, tecnología y eficiencia, pero sobre todo en versatilidad. Con una excelente capacidad de carga, un interior bien resuelto, una gama mecánica para todos los perfiles y un comportamiento dinámico sólido, se consolidan como una de las opciones más completas para quienes buscan un vehículo principal capaz de acompañar el ritmo de una familia actual.