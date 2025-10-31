Paul Smith Edition: El Mini es más británico que nunca

N. S. Viernes, 31 de octubre 2025, 09:00 Comenta Compartir

Tras el Mini STRIP en 2021 y el Mini Recharged by Paul Smith en 2022, el diseñador británico lleva ahora su mundialmente famoso lenguaje de diseño, 'Classic with a twist', a la nueva familia Mini. Ya sea con motor eléctrico o de combustión, la edición estará disponible para todos los modelos Mini Cooper de 3 puertas, 5 puertas y descapotables, con la excepción de los modelos John Cooper Works. El aspecto y los detalles no solo muestran el estilo característico de Paul Smith, sino también el espíritu divertido, optimista e independiente de la marca.

Combinando el diseño Mini con el estilo distintivo de Paul Smith: colores exteriores exclusivos, detalles sofisticados y detalles inesperados traen al presente la historia compartida de Mini y Paul Smith. Así, el Mini Paul Smith Edition ofrece tres acabados de pintura exterior, dos de los cuales son exclusivos de esta edición: Statement Grey es una interpretación moderna del clásico color Mini Austin Seven de 1959, un tono gris claro con matices azulados y una declaración de modernidad atemporal y segura de sí misma. Inspired White es un homenaje contemporáneo al popular color Classic Mini Beige y, por último, el elegante y clásico Midnight Black Metallic de la actual familia Mini.

Independientemente del color de la carrocería, la pintura Nottingham Green, creada especialmente en homenaje a la ciudad natal de Sir Paul, añade sofisticados detalles a los retrovisores laterales, la parrilla octogonal del radiador, las cubiertas de los cubos de las ruedas con las letras de Paul Smith y como pintura para una de las dos variantes de techo.

Ampliar Mini Paul Smith Edition P.F.

Además de las variantes de color, numerosos detalles caracterizan la firma de Paul Smith y hacen que el Mini Paul Smith Edition sea inconfundible: la 'Signature Stripe', un elemento central del diseño del diseñador británico, adorna el techo en Nottingham Green en la parte trasera del lado del conductor. La versión alternativa del techo presenta elegantes rayas en Jet Black de diferentes grosores, tanto mates como brillantes. El Mini Cooper Cabrio Paul Smith Edition se suministra con una capota blanda negra.

Todos los vehículos de la edición están equipados con llantas de aluminio Night Spoke de 18 pulgadas con capa transparente tintada en Dark Steel Flash. El logotipo de Mini en la parte delantera y trasera se ofrece en un nuevo diseño en Black Blue y complementa la composición cromática de Paul Smith y Mini. En la tira horizontal negra de la parte trasera, la firma de Paul Smith hace referencia al espíritu creativo que hay detrás del diseño del vehículo.

Ampliar Mini Paul Smith Edition P.F.

El carácter británico también se refleja en el interior, con numerosos componentes que presentan un aspecto moderno y elegante. Las superficies tejidas del salpicadero y los paneles de las puertas son de color negro, mientras que los tejidos de Paul Smith con motivos de rayas tono sobre tono sirven de inspiración para la estructura especial del salpicadero. Los asientos deportivos Nightshade Blue están fabricados en Vescin y cuentan con tejido de punto en las zonas de los hombros y los reposacabezas. Inspiradas en las rayas Signature Stripe, las costuras decorativas de la banda textil del volante están diseñadas en colores vivos, algo típico de Paul Smith.

Ampliar Mini Paul Smith Edition P.F.

La pantalla redonda situada en el centro de la cabina también aparece con uno de los tres fondos diferentes de Paul Smith cuando se selecciona el modo Personal. Pequeños detalles ocultos subrayan la influencia del diseño británico, pero también el carácter juguetón del diseñador: al abrir la puerta, el conductor y el acompañante son recibidos con un 'Hello' escrito a mano proyectado en el suelo y el lema de Smith 'Every day is a new beginning' en el umbral de la puerta, lo que refleja la mentalidad positiva de ambas marcas. Un gráfico de un conejo estilizado dibujado a mano por Paul Smith en la alfombrilla completa los detalles del interior.

