La mitad de los Seat vendidos son SUV

Hemos asistido a una invitación de Seat para conocer la importancia de las carrocerías SUV dentro de sus ventas y la conclusión es demoledora: el 53% de los coches que venden son SUV: Arona (urbano), Ateca (familiar) y Tarraco (hasta 7 plazas). El mercado español va por el mismo camino, y el 56% de los coches que se venden, tienen carrocería SUV.

En 2012 esto no era así, en aquel entonces los SUV «solo» suponían un 19% de las ventas. Entrando en cada segmento, los utilitarios demandados eran el Seat Ibiza, Ford Fiesta o el Renault Clio, por citar tres ejemplos y los SUV urbanos, B-SUV por ser del segmento B, solo suponían el 3% de las ventas. No había modelos y no había demanda. Poco a poco, Seat fue de las primeras, nos fuimos dando cuenta de que, entre los coches pequeños, también podía triunfar la carrocería SUV.

En el segmento del Ateca, la subida también ha sido importante y ha pasado del 13 al 26%. Es nuestro nuevo coche familiar. Cuando antes nos comprábamos un Seat Toledo, Renault Laguna o VW Passat, ahora nos compramos un Seat Ateca, Renault Austral (en breve) o VW Tiguan.

Seat en Europa y en el mundo

En estudios realizados por Seat, las conclusiones son claras. Los clientes compran estos coches por su funcionalidad. Los SUV proporcionan espacio interior, conducción en una posición elevada y modularidad y versatilidad en el habitáculo. «Lo mismo» que ofrecen los monovolúmenes, pero con una carrocería más atractiva. De hecho, en general, el monovolúmen es mejor en esas facetas que el SUV.

En el segmento de los compactos, prima que el diseño sea atractivo y que la conducción tenga tintes deportivos. Y son importantes la tecnología y la seguridad. Al final, los SUV compactos se compran por diseño y precio.

Y esto le gusta más a los hombres que a las mujeres. El 70% de las ventas de los coches SUV son a hombres. Pero la tendencia está cambiando, porque hasta hace poco, era el 80%.

También la edad media de compra está variando y estos coches son comprados por personas de 50 años de edad media, en lugar de 40 que era lo medido anteriormente. La facilidad para acceder y salir de su habitáculo les hacen especialmente atractivos para este tipo de público.

Gama SUV de Seat

Lo decíamos al principio, la gama SUV de Seat está formada por el Arona, el Ateca y el Tarraco. El Arona mide 4,1 metros de largo y está basado en el Seat Ibiza, es el SUV urbano,el utilitario. Tiene motores de gasolina de 95, 110 y 150 CV y uno alimentado por Gas Natural Comprimido y gasolina de 90 CV que tiene etiqueta «ECO» de la DGT. El resto, tienen la «C». El más recomendable, como coche de «uso general para todo» es el TSI de 110 que, además, acaba de modificar su equipamiento con nuevas llantas y neumáticos para consumir menos, homologar menos de 120 gr por kilómetro y estar exento de impuesto de matriculación. Siempre con tracción delantera, según el motor, también podrás elegir cambio automático.

El Ateca es, también, un superventas, con más 400.000 unidades vendidas en todo el mundo desde su nacimiento en 2016. Con 4,4 metros de largo, y remodelado en 2020, tiene motores gasolina y diésel, cambio manual o automático y tracción delantera o a las 4 ruedas. No hay más que versiones con etiqueta «C» y sí nos gustaría que la banqueta trasera fuera deslizable, para aumentar la modularidad.

Por último, el más grande, el Seat Tarraco. Mide 4,7 metros de longitud y puede tener 5 o 7 plazas. En caso de elegirlo con 7 plazas, la tercera fila se oculta en el maletero cuando no la usas. También tiene tracción delantera o a las 4 ruedas y, con toda la lógica del mundo, la versión más demandada es la TDI de 150 CV. El motor diésel le encaja perfectamente a este coche. De las cerca de 80.000 unidades producidas, unas 70.000 han sido para el resto de Europa y solo 10.000 para el local.