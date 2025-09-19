Llega la nueva generación del Citroën C5 Aircross

Santiago de Garnica Cortezo Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:53 Comenta Compartir

Esta nueva generación del Citroën C5 Aircross tiene todo lo necesario para competir con los referentes de la categoría (el segmento C-SUV, donde se juega el grueso de las ventas), empezando porque ofrece motorizaciones de gasolina híbridas, híbridas enchufables o cien por cien eléctricas.

Una variedad de motorizaciones que le sitúa muy bien frente a potenciales rivales como el Volkswagen Tiguan, que no ofrece versión eléctrica, o un Tesla Model Y, que no existe en versión térmica. O frente al Renault Scénic E-Tech, cuyos precios son similares, o incluso con el futuro Kia EV5.

La competencia será dura; para consolidarse, Citroën deberá centrarse en elementos como el espacio o el confort, un confort a la altura de la firma del doble chevrón, que podría marcar la diferencia frente a la competencia, incluyendo la «familiar», como el Opel Grandland o el Peugeot 3008.

Precisamente la nueva generación del Citroën C5 Aircross se basa en la plataforma STLA Medium del grupo Stellantis , al igual que el Peugeot 3008 o el Opel Grandland. El modelo básico incorpora un motor híbrido de 48 voltios que proporciona 145 CV, incluyendo un motor de combustión de 136 CV y un motor eléctrico de 21 kW integrado en la caja de cambios. La autonomía combinada, según Citroën, supera los 950 km. Y hay una versión eléctrica con 210 CV de potencia y hasta 520 Km WLTP de autonomía en ciclo combinado.

Plataforma, tecnología y motores

En próximos meses, llegarán un híbrido enchufable Plug-in Hybrid de 195 CV, con 96 Km de autonomía eléctrica y 850 Km de autonomía combinada Y una versión eléctrica Extended Range, con 230 CV con la que se podrán recorrer hasta 680 Km sin necesidad de recargar.

Exteriormente, el nuevo Citroën C5 Aircross abandona las formas redondeadas de su predecesor, en favor de líneas más tensas, acentuadas por hombros muy pronunciados, como los planos que sobresalen de los pasos de rueda, un guiño al mundo de los 4x4 puros y robustos.

Ampliar Un estilo muy de 4x4, que le diferencias claramente de su antecesor F. P.

En detalle, adopta a su manera las firmas luminosas de tres puntos de sus hermanos menores, el C3 y el C3 Aircross, lanzados hace unos meses, conectadas por una fina franja realzada con los nuevos chevrones. Un recurso que también se encuentra en la parte trasera, pero con la particularidad de integrar los LED de luz diurna en deflectores aerodinámicos.

Sus bazas

Donde el Citroën C5 Aircross debería destacar frente a sus competidores es en comodidad e innovación. Fiel a su reputación, la marca francesa anuncia un nivel de confort casi inigualable en el mercado, gracias en particular a sus asientos Advanced Comfort de serie, equipados con espuma interna de alta densidad y una capa adicional de suavidad, combinados con la innovación propia de Citroën: la suspensión hidráulica progresiva con topes de suspensión.

Ampliar Interior muy tecnológico, pero sobre todo amplio y cómodo F. P.

Otro de los aspectos en que destaca el C5 Aircross es que con sus 4,65 de largo (16 centímetros más que su antecesor y 6 más de distancia entre ejes hasta alcanzar 2,78 cms.) ofrece mucho espacio para los pasajeros traseros. Además, seduce a sus ocupantes con sus respaldos reclinables entre 21 y 33°, prácticos para largas distancias. Sin embargo, pierde una de las ventajas de su predecesor, que ningún otro modelo del segmento tenía: los tres asientos independientes y deslizantes.

En cuanto al espacio del maletero, el Citroën C5 Aircross tiene una capacidad de 651 litros, igual en todos los tipos de motorizaciones algo que no sucede en modelos rivales. El portón trasero, eléctrico en el acabado tope de gama, no se abre lo suficiente como para evitar tener que agachar la cabeza. Se beneficia de respaldos abatibles 40/20/40 y de un suelo regulable para obtener una superficie plana. La capacidad de carga alcanza los 1.668 dm3, más que suficiente para ir de vacaciones o resolver una mudanza.

Frente al conductor, el C5 Aircross ofrece un gran head-up display, que proporciona información clave sin desviar la mirada de la carretera, y una innovadora waterfall screen de 13 pulgadas, que integra todas las funciones del vehículo en una pantalla de diseño vanguardista. Ofrece una amplia gama de funciones de ayuda a la conducción, el sistema de iluminación Citroën Matrix LED y el pack Drive Assist 2.0, con conducción autónoma de Nivel 2.

Confort, autonomía y precios competitivos (desde 27.690 euros el gasolina híbrido ligero; 37.490 el eléctrico y 37.590 el gasolina híbrido enchufable Plug In Hybrid) son potentes argumentos para afrontar con fuerza una competencia cada vez más feroz.