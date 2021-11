DS4: Llamado a ser el superventas de la marca

El DS4 llega para consolidar la marca francesa en el segmento de los compactos (C). Este es el cuarto modelo desde que nació DS en 2015. Tanta es la confianza en el nuevo producto que esperan que aporte el 45% de las ventas de la marca el próximo año, como señaló Borja Sekulits, director general de DS para España y Portugal, durante la presentación nacional en tierras manchegas. Mantiene la estrategia que ya emplearon con el DS7, de manera que el nuevo DS4 se coloca a caballo de dos segmentos, en este caso del C Berlina y el C SUV. Pero en esta ocasión le dan una nueva vuelta de tuerca al dotarle de una línea deportiva que recuerda a un SUV coupé. La gama consta de tres versiones: DS 4, DS 4 CROSS y DS 4 Performance Line.

Durante la prueba tuvimos las versiones de gasolina de 225 CV y el híbrido enchufable (PHEV) E-Tense 225, con motor térmico de gasolina de 180 CV y otro eléctrico de 110 CV, con una batería de 12,4 kWh que permite una autonomía en cero emisiones de hasta 55 km. La gama se completa con tres motores gasolina –PureTech 130 Automático, PureTech 180 Automático y PureTech 225 Automático y uno diesel -BlueHDi 130 Automático–.

Su comportamiento en carretera es magnífico, con una aceleración impecable en cuanto le exiges al motor en los adelantamientos. Transmite seguridad en las curvas con un agarre envidiable.

Exteriormente mantiene elementos que identifican a la marca, como la poderosa calandra esculpida.

Pero quizás es en el interior donde aporta elementos nuevos que no tenía los modelos anteriores. Lo más llamativo son dos pantallas una de 17 pulgadas en el salpicadero y otra de 20 para la navegación, además de un 'Head-Up Display' que proyecta a gran tamaño toda la información de la navegación. El DS4 incorpora la conducción semiautónoma de nivel 2 (el nivel más alto permitido en carretera en este momento): el control de crucero adapta la velocidad en función del flujo del tráfico con la capacidad para detenerse y volver a arrancar en los embotellamientos. El sistema también garantiza un posicionamiento preciso del automóvil en el carril que elija el conductor. A partir de 2022, contará con una evolución de este sistema con tres nuevas características: adelantamiento semiautomático, ajuste de velocidad en curvas y ajuste de velocidad recomendado por las señales.

Los nuevos 'Radar Corners' habilitan otras funciones como: monitorizar el ángulo muerto a larga distancia (con un alcance de 75m) y alerta de tráfico cruzado trasero para evitar una colisión con un peligro en el ángulo muerto.

Ficha técnica MOTORES: Gasolina de 130, 180 y 225 CV; diesel de 130 CV; e PHEV de 225 CV MEDIDAS (largo / ancho / alto, en metros): 4,4 / 1,82 / 1,47 MALETERO: 439 litros VELOCIDAD MÁXIMA: 235 km/h ACELERACIÓN: 7,9 segundos de 0 a 100 km CONSUMO: desde 1,3 litros a los 100 km (versión PHEV) PRECIO: Desde 29.300 euros

Uno de los puntos fuertes de los modelos de la marca es la amortiguación controlada, que utiliza una cámara que va colocada en la parte superior del parabrisas, visualiza y anticipa las irregularidades en la superficie de la carretera y transmite los datos a un ordenador. Con los cuatro sensores de balance y tres acelerómetros, el sistema actúa en cada una de las ruedas de forma independiente. Según las informaciones que recibe, hace que la suspensión sea más dura o más blanda, según las necesidades.