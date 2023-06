Lancia regresa a España mostrando el concept car Pu+Ra

Lancia vuelve a España, que se convierte en el tercer país testigo del regreso de esta marca mítica. El primer modelo «de calle» será el nuevo Ypsilon, un coche que en la actualidad sigue comercializándose con gran éxito de ventas en Italia, y que contará con una nueva generación con versiones híbridas y eléctricas.

Pero antes de su llegada la marca ha mostrado en Madrid el Pu+Ra, un prototipo que marca la tendencia de diseño de los próximos modelos.

Se trata de un concept-car 100 % eléctrico, con una visión de marca en términos de autonomía con más de 700 km, tiempos de recarga de poco más de 10 minutos y consumos energéticos inferiores a 10 kWh/100 km.

Lancia Pu+Ra HPE estrena la interfaz virtual S.A.L.A., que encontraremos en el nuevo Ypsilon. Y, gracias a S.A.L.A, que centralizan las funciones de audio, climatización e iluminación, permitiendo ajustar el ambiente en el interior del coche con tan solo pulsar un botón o con el sonido de la voz.

Ampliar Diseño interior del Pu-Ra F.P.

España va a ser uno de los primeros en revivir la experiencia Lancia por ser el segundo país que más aprecia el estilo y el diseño italiano, por su cercanía cultural y por la importancia del segmento A y B Premium: es el tercer mercado europeo, que representa unas 10.000 matriculaciones anuales, un 19% de ellas correspondientes a versiones eléctricas. También ha pesado la buena imagen de marca de Lancia en el mercado español, edificada en buena parte sobre las prestaciones y el confort de sus automóviles y sobre y los éxitos deportivos en disciplinas como los rallies.

Lancia, fundada en 1906 por Vicenzo Lancia, deja para el recuerdo modelos emblemáticos como el Delta de 1979 y el Stratos HF, vehículos ambos muy codiciados por los coleccionistas y los pilotos de rallyes clásicos.

Como parte de su plan estratégico de 10 años, Lancia prevé la introducción de tres nuevos modelos, uno cada dos años, a partir de 2024 con la presentación del Nuevo Ypsilon. A partir de 2026, Lancia solo lanzará modelos 100% eléctricos y, a partir de 2028, solo venderá coches 100% eléctricos.

El regreso de Lancia al mundo del automóvil se realiza a bordo de un compacto urbano como la nueva generación del Lancia Ypsilon. Este compendio de exclusividad y tecnología competirá en el segmento B Hatch Premium. Está dirigido a una clientela joven, urbanita y sofisticada, con una media de edad de 47 años, un alto nivel económico y educativo y amante de la arquitectura, el diseño y la moda.

El éxito comercial del Lancia Ypsilon se basará en la puesta en marcha de 8 instalaciones exclusiva en las principales ciudades españolas, que doblarán su número hasta alcanzar los 16 puntos de venta en 2025.

La historia de Lancia

La firma creada a principios del Siglo XX por Vincenzo Lancia tiene una de las historias más ricas e importantes del automóvil, una historia que le permitió situarse por su refinamiento y avance técnico entre la aristocracia de las marcas, sin nada que envidiar a Ferrari, Rolls o Mercedes tanto en modelos de calle como de competición. Nombres como Alpha, Theta, Lambda, Astura o los de Stratos y Delta , son pronunciados con reverencia.

Ampliar Lancia Aprilia F. P.

En el año 1969 Lancia, en angustiosa situación económica, entra a formar parte del grupo Fiat. El último Lancia concebido aún fuera de la tutela de Fiat es el Fulvia . Con una particular estética que no gusta a muchos, en el caso de la berlina, sin embargo, en su variante coupé es original y seductor. Y no solo eso, sino que brilla en competición. Con más de mil triunfos en su palmarés, reina en los rallyes entre 1966 y 1973 . E incluso muestra su talento en circuito, en pruebas como la Targa Florio o los 1000 kilómetros de Nurburgring. A su volante construirán su leyenda pilotos como Leo Cella, Arnaldo Cavallari, Sergio Barbasio, Amilcare Ballestrieri, Ove Andersson, Tony Fall, Harry Källström y, sobre todo, 'Il Drago' Sandro Munari.

Y no olvidemos el soberbio Fulvia carrozado por Zagato. Pero Fiat manda e impone su 'racionalización'. Además, las cuentas pasan por un mal momento… Primer paso de la nueva etapa es la presentación de una berlina desarrollada en solo dos años. Toma el nombre de Beta, retornando así a una tradición en Lancia, la de bautizar sus modelos con letras griegas, y, en concreto, a un modelo de 1902.

El Beta se presenta en el Salón de Turín de 1972 . Va vestido con una moderna carrocería 'fastback' o cinco puertas diseñada por Gian Paolo Boano, y permanece fiel a la tracción delantera, adoptada por Lancia desde principios de los años sesenta con el Flavia. Tras un precioso coupé dos puertas, presentado en 1973, que algunos esperaban como sucesor del Fulvia; y el Spyder (en realidad una carrocería tipo targa) obra de Pininfarina y fabricado en los talleres de Zagato, que sale a la luz en 1974, en el salón de Ginebra de 1975 se desvela el HPE.

Este HPE e ra un empeño particular de Ugo Gobatto , a la sazón presidente de Lancia. El diseño de la sugestiva carrocería, era obra de un inspirado Aldo Castagno en colaboración con Piero Castagnero autor del Fulvia. Su nombre era el acrónimo de 'High Performance Estate' o 'familiar de altas prestaciones' en traducción literal. En realidad, Cómo el coche cambió el siglo XX según el fotógrafo Antoni Campañà, un tipo de carrocería muy querido por los anglosajones: recordemos el Reliant Scimitar o las realizaciones artesanales sobre Aston Martin o Jaguar.

Ampliar Lancia Stratos F. P.

Tanto el Coupé, como el Spyder, y el HPE montan el motor de los Fiat 124 Sport. También va situado delante pero no en posición longitudinal, sino transversal, (colocado en un subchasis) y trasmitiendo su fuerza a las ruedas delanteras, al contrario que en el 124, que era un propulsión.

Los puristas de la marca Lancia consideraron que recurrir a esta mecánica Fiat era una traición . Tal consideración resulta discutible pues esta mecánica 'bialbero', doble árbol de levas en cabeza, era obra de Aurelio Lampredi y no es muy lógico hacer 'ascos' al trabajo de un técnico que había realizado unos años antes algunos de los más bellos doce cilindros en V de Ferrari. Y si nos atenemos a los resultados, el motor 1600 biarbol daba 100 CV lo que supone 62,5 CV por litro, cifra poco corriente en 1972. En su presentación, el HPE contaba igualmente con un motor 1800 de 110 CV, derivado del 1600. Y a finales de ese año aparece un 2 litros de 119 CV.

En 1976, los Lancia Beta Coupé, Spyder y HPE reciben su primera puesta al día . El HPE ahora es reconocible por su parrilla frontal de cinco barras en su parte inferior, faros dobles separados, capó con la parte central prominente, dirección asistida, techo corredizo, o aire acondicionado, entre otros. En 1978 llega la serie 3 en la que toda la gama adopta el nuevo frontal, un salpicadero totalmente renovado y con una instrumentación muy completa.

Ampliar Lancia Coupé F. P.

Más tarde habrá otras dos evoluciones, se montarán motores 2 litros de inyección electrónica Bosch LE-Jetronic (119 CV) incluso veremos un propulsor vitaminado con un compresor, el Volumex, de 135 CV que aparece en 1983. La historia de los Beta se termina en 1984. Pero casi hemos pasado de puntillas por estas evoluciones pues nuestra intención es centrarnos en esa tercera generación del modelo, la de 1978, por un hecho muy particular.

Porque los modelos Beta Coupé y HPE, tiene una historia paralela en nuestro país. En 1978 Seat aún está ligada a Fiat, por un lado. Y por otro se ha tenido que hacer cargo de la fábrica de Authi en Landaben (Navarra), de la que habían salido los Austin, Morris y Mini españoles.

Seat buscaba un sustituto al desaparecido 124 Coupé 1800. En la gama Fiat tan solo había, en ese momento, un coupé: el X 1/9 de motor central. Pero si bien era un deportivo (radical, en cierto modo) no tenía el perfil de alto de gama que buscaba Seat. Y como Lancia ya estaba en manos de Fiat, l os Beta Coupé y HPE si cumplían este objetivo de la casa española de un coupé orientado a usuarios de alto poder adquisitivo.

Ampliar Lancia Delta F. P.

Pues bien, en Landaben se montarían, que no fabricaron (llegaban en piezas de Italia en forma de kit CKD) los Lancia Coupé y HPE de la tercera generación ¿Beta, no? Pues no. Un problema con el registro de este nombre obliga a que en estos Lancia 'españoles' desaparezca la letra griega.

Entre 1979 y 1980 en la factoría de Landaben se montaron 1.398 Coupé y 1.349 HPE. Sin duda un número pequeño que, sumado a un mantenimiento delicado y costoso (salvo el motor) hace que hoy queden pocos en buen estado.