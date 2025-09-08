Fiat estrena una tercera variante mecánica de gasolina para el Grande Panda

Patxi Fernández Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:46 Comenta Compartir

Coincidiendo con el 45 aniversario del icónico Panda, Fiat ha abierto el periodo de pedidos para su nueva versión, el Fiat Grande Panda. Esta nueva generación del modelo más famoso de la marca no solo hereda el diseño atemporal de su predecesor, sino que lo moderniza con una oferta de motorizaciones completa y versátil para satisfacer las necesidades de todos los conductores.

El modelo original se lanzó en 1980, y desde entonces se ha convertido en uno de los coches más icónicos y vendidos de la marca italiana. Su diseño práctico y versátil ha conquistado a millones de conductores a lo largo de sus más de cuatro décadas de historia.

El Grande Panda se lanza con una propuesta de tres sistemas de propulsión distintos: gasolina, híbrido y eléctrico, lo que lo convierte en un vehículo que ofrece una movilidad total y accesible.

Versión de gasolina: Equipada con un eficiente motor turbo de 1.2 litros y 100 CV, se combina con una caja de cambios manual de 6 velocidades y el sistema Start&Stop para optimizar el consumo de combustible, especialmente en entornos urbanos. Esta opción está pensada para quienes valoran la simplicidad y la conducción tradicional.

Versión híbrida: Con un motor de 110 CV y un sistema de 48 voltios, esta variante asegura una eficiencia óptima y una experiencia de conducción suave, gracias a su transmisión electrificada de doble embrague (eDCT).

Versión eléctrica: Destinada a una movilidad sin emisiones, cuenta con un motor de 113 CV y una batería de 44 kWh que proporciona una autonomía ideal para el día a día.

Con un precio de partida de 14.950 euros, el Grande Panda se posiciona como una opción muy competitiva en el mercado, haciendo honor a la misión de Fiat de ofrecer una movilidad asequible.

Diseño icónico y tecnología de última generación

El diseño del nuevo Grande Panda rinde homenaje a su legado, recuperando las proporciones audaces y las líneas marcadas que hicieron famoso al Panda original de los años 80. Elementos distintivos como los faros LED de estilo píxel, las luces traseras en forma de cubo y las letras «PANDA» en 3D en las puertas le confieren una personalidad única.

El interior, enfocado en el diseño inteligente, ofrece un espacio amplio y funcional con el mejor espacio para los hombros de su clase. El equipamiento tecnológico varía según el acabado, que se ofrece en tres versiones:

POP: La versión de entrada que incluye aire acondicionado manual, un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y una base para smartphone.

ICON: Añade iluminación LED completa y una pantalla táctil de 10.25 pulgadas con conectividad inalámbrica para smartphones.

LA PRIMA: El tope de gama, con llantas de aleación de 17 pulgadas, volante forrado, navegación integrada y sensores de estacionamiento delanteros con cámara trasera.

Todos los acabados están disponibles en siete vibrantes colores, lo que subraya el carácter moderno y lúdico de este modelo.