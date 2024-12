Citroën completa la gama del nuevo C3 con una versión híbrida de 100 CV

El nuevo Citroën C3 va ampliando su gama para cubrir las necesidades de las personas que buscan un automóvil del segmento B confortable, seguro, muy agradable de conducir y con los equipamientos y tecnologías más avanzados. Al 100% eléctrico ë-C3 y a las versiones térmicas de este modelo se suma ahora una alternativa que suma las ventajas de sendas fuentes de energía: el nuevo C3 Hybrid, en el que un motor gasolina de 100 CV une sus fuerzas con un propulsor eléctrico de 48 V para lograr prestaciones destacadas con todas los beneficios del distintivo ECO de la Dirección General de Tráfico. Con el este lanzamiento, el turismo más urbanita del Doble Chevrón entra en un mercado, el de las motorizaciones MHEV, que representa ya un 15% de su categoría.

Por sus características, el C3 Hybrid 100 llega al mercado como una solución ideal para usuarios que recorren gran parte de su kilometraje en trayectos por zonas urbanas y suburbanas. Gracias a sus emisiones de CO2 un 10% menores que en motores térmicos de prestaciones similares, esta versión puede exhibir la preciada pegatina «ECO» en su parabrisas, lo que facilita su acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de las grandes ciudades. Además, gracias a su sistema de recuperación de energía, puede circular en modo eléctrico en más del 50% de los viajes por entornos urbanos, con cero ruidos y cero emisiones.

Bajo el capó, el motor gasolina turbo de 1.2 litros y 3 cilindros que desarrolla 100 CV de potencia combina armónicamente sus prestaciones con las del motor eléctrico, gracias a la caja de cambios automática de doble embrague ëDCS6. En circunstancias normales, sendos propulsores se coordinan para optimizar placer de conducir y consumo de energía en cada momento.

En las aceleraciones, el motor eléctrico se suma al térmico para crear un «efecto Boost» que permite adelantar con agilidad y seguridad. En las frenadas y desaceleraciones tan frecuentes en ciudad, el motor eléctrico no pierde el tiempo: aprovecha para recargar su batería. De esta forma gana en autonomía «cero emisiones» de un modo espectacular: si, sobre papel, su radio de acción 100% eléctrico es de, aproximadamente, un kilómetro, en la vida real, puede extenderse a gran parte de los recorridos por calles, paseos y avenidas.

Ampliar Citroën C3 Hybrid P.F.

Disponible en los acabados You Pack Plus y Max, el nuevo Citroën C3 Hybrid 100 destaca por un estilo moderno y atractivo y un amplio espacio interior. Su innovadora filosofía C-Zen Lounge va más allá de la comodidad y que conjuga serenidad y seguridad a través de elementos como la suspensión, los asientos Advanced Comfort , la posición de conducción elevada, o la textura y color de la tapicería y los revestimientos. En este habitáculo espacioso y equipado con tecnologías útiles e intuitivas, el Doble Chevrón revoluciona el diseño del salpicadero con un innovador Head Up Display, que desplaza al cuadro de instrumentos tradicional al servicio de la ergonomía y de una mayor tranquilidad al volante.