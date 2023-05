Challenger Black Ghost, el Muscle Car que vendrá de Detroit a Europa

La marca Dodge planea el lanzamiento continental del Challenger Black Ghost, inspirado en la histórica edición de 1970 y con una exclusiva apariencia en negro y cromo: se trata de la segunda edición de la serie «Last Call» que recala en Europa. Los vehículos de esta serie especial se fabrican y comercializan como ediciones limitadas, una oportunidad única para que los fans de la marca se hagan con un modelo exclusivo y formen parte del viaje de la icónica generación Last Call.

El homenaje «Last Call» de Dodge a los modelos Charger y Challenger HEMI, que a partir de 2024 dejarán de fabricarse en su versión actual en consonancia con el camino de electrificación de la marca, continúa también en Europa. Para celebrar estas líneas históricas, en sus últimos meses de existencia, la marca americana ha decidido lanzar una versión revisada de siete modelos icónicos con el fin de ofrecer a sus fans una oportunidad única de adquirir un producto absolutamente exclusivo.

Cinco de ellos se comercializarán también en Europa. El segundo modelo de la serie de edición limitada que recalará en Europa es el Dodge Challenger Black Ghost: sigue los pasos del Dodge Challenger Shakedown, que se lanzó en el mercado europeo en marzo de 2023.

El segundo modelo introducido en Europa es el Dodge Challenger Black Ghost, inspirado en el icónico Dodge Challenger RT SE (edición especial) negro de 1970 propiedad de Godfrey Qualls. Un muscle car que con el tiempo cosechó una reputación legendaria, relacionada con las carreras underground en las calles de Detroit.

Ampliar Dodge se pone en marcha con una gama que ofrece un rendimiento sin igual en cada uno de los segmentos en los que compite F. P.

El Dodge Challenger Black Ghost 2023 formó parte de los seis primeros modelos de la edición Last Call presentados en agosto de 2022 durante el evento Dodge Speed Week en el M1 Concourse de Pontiac, Michigan. La edición especial del Dodge Challenger Black Ghost 2023 supone un moderno renacer del histórico vehículo -con un aspecto en negro y cromo, incluyendo unos exclusivos gráficos en vinilo negro «piel de cocodrilo» en el techo, similares a los del original- alrededor de un Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody aumentado hasta los 807 caballos de potencia. El modelo mantiene el alma inefable a la par que resuelta del Dodge Black Ghost original, gracias a elementos como las llantas Satin Carbon Warp Speed de 20 por 11 pulgadas, la insignia Black Ghost del panel de instrumentos interior, los pasadores Mopar negros del capó y el sistema de frenos Brembo negro de seis pistones.

Ampliar Dodge avanza como una marca de altas prestaciones, ofreciendo versiones SRT Hellcat del Dodge Challenger, Dodge Charger y Dodge Durango

También incorpora emblemas Challenger en la parrilla, los guardabarros y el alerón, así como el emblema SRT Midnight Metallic en la parrilla. Además, el modelo está adornado con detalles como el distintivo brillante del salpicadero Dodge, el volante de Alcantara con el logotipo SRT en rojo, los embellecedores de fibra de carbono auténtica y el revestimiento del techo de ante Dynamica, y los asientos y refuerzos de las puertas de cuero Alcantara/Laguna. El vehículo permitirá a sus fans disfrutar de verdad de la exclusividad de Dodge: de hecho, solo se fabricarán 300 unidades, todas ellas Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody en color exterior Pitch Black.

La edición exclusiva Last Call consiste en la renovación de siete modelos icónicos de la historia de la marca: Dodge Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger y Charger Scat Pack Swinger, Charger King Daytona, Challenger Black Ghost y Challenger SRT Demon 170. Todos los vehículos del año modelo 2023 se inspiran en los icónicos muscle cars de la marca, evocando sus detalles más significativos, y se caracterizan por una placa conmemorativa especial «Last Call» bajo el capó que convierte a cada modelo en una auténtica pieza de coleccionista y que incluye el nombre y la silueta del vehículo, así como «Designed in Auburn Hills» y «Assembled in Brampton» para certificar el origen de cada coche. Las dos gamas incluyen 14 opciones de color exterior cada una, incluidos tres de los colores emblemáticos de la marca -azul B5, morado Plum Crazy y verde Sublime-, así como el popular y moderno gris Destroyer. Los vehículos también se han embellecido con detalles gráficos distintivos en la carrocería.

Para celebrar esta edición especial al más puro estilo Dodge, la marca también ha ampliado el pack Jailbreak a los Challenger y Charger SRT Hellcat de 717 CV, con el fin de ofrecer a sus fans unas posibilidades de personalización realmente ilimitadas a la hora de construir su propio muscle car, con una personalización única de cada detalle.