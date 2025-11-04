Bottega Fuoriserie: el nuevo centro de excelencia de Alfa Romeo y Maserati

Patxi Fernández Martes, 4 de noviembre 2025, 18:10 Comenta Compartir

Bottega es una palabra italiana que significa «taller» o «estudio artesanal». A menudo se usa para evocar la tradición y la artesanía. Fuoriserie es la denominación que utiliza Maserati para su programa de personalización a medida. «Fuoriserie» se traduce literalmente como «fuera de serie» o «a la medida», y permite a los clientes crear vehículos únicos con opciones de color, materiales y acabados que van más allá del catálogo estándar.

Ambas palabras se han unido de la mano de Maserati y Alfa-Romeo para crear BOTTEGAFUORISERIE, un proyecto que al mismo tiempo es un nuevo centro de excelencia automotriz.

Bajo esta fusión Stellantis se propone ofrecer las interpretaciones automotrices más icónicas de Italia, aunando diseño, tecnología y deportividad, con vehículos personalizados atemporales, restauraciones históricamente precisas, experiencias sensoriales, investigación de materiales innovadores y un centro enfocado en avanzar en los más altos niveles de rendimiento.

BOTTEGAFUORISERIE se estableció bajo el patrocinio de la Fundación Altagamma. Basándose en el ADN único de ambas marcas, Maserati y Alfa Romeo, la iniciativa se centrará en las principales áreas temáticas como BOTTEGA, FUORISERIE, Corse y La Storia (Historia como visión).

Para Santo Ficili, CEO de Alfa Romeo y COO de Maserati, este lanzamiento «es más que la creación de una nueva iniciativa: es el símbolo de una nueva era para Alfa Romeo y Maserati. Representa nuestra creencia inquebrantable en el poder de la creatividad, la ingeniería y la artesanía italianas. Estoy orgulloso de confiar esta misión a Cristiano Fiorio; su excepcional trabajo en proyectos como el Alfa Romeo 33 Stradale y nuestros programas de automovilismo ha demostrado no solo dominio técnico, sino también una profunda conexión emocional con el alma de nuestras marcas. Este es el primer hito en una transformación más amplia que definirá el futuro tanto de Alfa Romeo como de Maserati».

Durante la presentación e este proyecto conjunto Jean-Philippe Imparato, CEO de Maserati, destací que «representa el punto de encuentro entre la visión y la realidad. Aquí es donde los sueños se convertirán en realidad, donde lo extraordinario se vuelve tangible. Guiado por la creatividad y la disciplina, cada proyecto es el resultado de una investigación rigurosa y una dedicación inquebrantable. Al combinar lo mejor del diseño, la ingeniería y la cultura italiana, BOTTEGAFUORISERIE encarna un enfoque único para dar forma al futuro, uno en el que creemos profundamente».

Al frente de BOTTEGAFUORISERIE estará Cristiano Fiorio como Director General, quien explicó que «Este es un lugar donde convergen el pasado, el presente y el futuro, donde celebramos nuestra herencia mientras nos atrevemos a imaginar lo que sigue. Me basaré en las increíbles experiencias adquiridas a través de proyectos especiales y deportes de motor para guiar este nuevo viaje. Con un equipo de personas apasionadas y talentosas, crearemos vehículos que no solo son técnicamente excepcionales sino emocionalmente inolvidables. Nuestra misión es clara: honrar el legado de Alfa Romeo y Maserati, y escribir el próximo capítulo de su historia con audacia, belleza y autenticidad. La actuación es un acto de cultura. Crear belleza es una forma de arte».

En qué consiste

De este modo, «BOTTEGA» es el centro de excelencia en ingeniería donde se crean, diseñan, desarrollan y construyen automóviles personalizados de ambas marcas, reuniendo a los mejores diseñadores, técnicos e ingenieros. Todo el proceso se lleva a cabo en Italia, dentro del Valle del Motor, que abarca las regiones de Piamonte, Lombardía y Emilia-Romaña.

Este pilar está dedicado a proyectos de edición limitada y alta emoción como el Alfa Romeo 33 Stradale y el Maserati MCXtrema, representando el corazón «sartorial» de la iniciativa.

El programa «Fuoriserie» ofrece un servicio de personalización avanzada, permitiendo a los clientes transformar su coche de producción en masa en un modelo único que exprese su personalidad. Un equipo de diseño dedicado explora nuevas lenguas creativas, integrando la innovación y manteniendo los estándares estéticos de las marcas. Este proceso de personalización se ofrece a través de concesionarios en todo el mundo.

Por su parte, «La Storia» se centra en preservar, restaurar y celebrar el patrimonio histórico de Alfa Romeo y Maserati. Este programa se dedica a restaurar y certificar coches antiguos, y crear archivos y museos para hacer tangible su legado. También se enfoca en proyectos de renacimiento de modelos icónicos, combinando su esencia original con interpretaciones contemporáneas y tecnologías sostenibles.

Los «Centros de Experiencia», como el Museo Alfa Romeo en Arese y la colección Umberto Panini Maserati en Módena, forman parte de esta iniciativa, que también salvaguarda el patrimonio a través de Officine Classiche.

Finalmente, «Corse» transforma el saber hacer de las carreras en innovación. El automovilismo es el epicentro de este trabajo, donde el espíritu dedicado al rendimiento impulsa la evolución de los coches. Este pilar utiliza tecnología de vanguardia y excelencia en ingeniería italiana para fomentar la innovación en el sector de los superdeportivos, desarrollando soluciones en tren motriz, aerodinámica y diseño de chasis en estrecha colaboración con la cadena de suministro en Italia.

En definitiva, un nuevo proyecto reúne la excelencia de Alfa Romeo y Maserati, para convertirse en «una luz brillante en Motor Valley» ampliado de Italia en su sentido más amplio, que incluye Piamonte, Lombardía y Emilia-Romaña, extendiéndose desde Módena hasta Turín y Arese (provincia de Milán).