Aston Martin presenta un cochecito para bebé de altas prestaciones

Aston Martin ha dado un paso audaz al unirse al mundo de los artículos de lujo para bebés. En una colaboración con la marca británica egg, la compañía ha presentado el Aston Martin egg3, un cochecito diseñado para llevar la experiencia del alto rendimiento y la elegancia a la vida familiar. Esta asociación convierte a egg en el «Official Stroller Partner» de la firma automovilística.

«Esta colaboración representa una sinergia perfecta, pues lleva la esencia de Aston Martin a un nuevo capítulo de las vidas de nuestros clientes», afirmó Stefano Saporetti, director de Diversificación de Marca de Aston Martin. «El Aston Martin egg3 no es solo un cochecito de bebé, es un testimonio de la búsqueda de las prestaciones y la belleza, sea cual sea el trayecto».

El Aston Martin egg3 ha sido meticulosamente concebido para reflejar el lenguaje de diseño de los vehículos de la marca. Cada detalle ha sido cuidado con esmero, desde el icónico patrón acolchado que evoca el interior del Aston Martin DBX707 hasta las ruedas con detalles en nido de abeja inspirados en los modelos Valour y Victor. Incluso los elementos gráficos del buje central recuerdan a los mandos giratorios del interior de los coches.

Para garantizar la máxima calidad, el cochecito utiliza cuero auténtico procedente de los propios interiores de Aston Martin y acabados con aplicaciones de silicona en relieve con el logotipo, lo que refuerza la conexión con la marca. En su lanzamiento, el modelo estará disponible en tres paletas de colores distintas, incluyendo una versión en verde Iconic Green con toques en Racing Lime y dos variaciones en gris, una de ellas con detalles en cuero color Bitter Chocolate y elementos en Magneto Bronze.

Ampliar Atención al detalle F. P.

La colaboración va más allá de lo estético. La filosofía de diseño se ha centrado en el control, el refinamiento y el compromiso con la calidad. «Nuestros clientes suelen describir el egg como el Aston Martin de los cochecitos, así que en muchos aspectos, esta asociación parece una evolución natural», declaró Andy Crane, fundador de BabyStyle.

El Aston Martin egg3 está diseñado para ofrecer una experiencia de manejo suave y controlada, uniendo la ingeniería de excelencia de Aston Martin con la funcionalidad y el lujo discreto de egg.

El Aston Martin egg3 estará disponible para pedidos a través de distribuidores seleccionados a partir de septiembre de 2025 y las primeras unidades se entregarán durante el cuarto trimestre de ese año.