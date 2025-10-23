A290 Rallye, el especial homenaje de Alpine a su historia en competición

N. S. Jueves, 23 de octubre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Alpine ha sorprendido con el A290 Rallye, una propuesta de alto voltaje para una nueva generación de coches de rally 100% eléctricos, accesibles y decididamente enfocados a la competición. Basado en A290, tiene una doble ambición. Por un lado, amplía la tradición de Alpine en esta modalidad, cuya historia comenzó con A106 y llega hasta A110 Rallye GT+, sin olvidar las versiones de rallyes de A110. Por otro lado, aborda los desafíos contemporáneos: reducir las emisiones, controlar los costes y diversificar el terreno de juego.

Con este vehículo, Alpine renueva su compromiso de hacer que el motorsport sea más sostenible, accesible y acorde con los cambios del mundo real. Al ofrecer un acompañamiento exclusivo y garantizar una gran facilidad de uso, Alpine demuestra que las carreras en modo eléctrico pueden ser emocionantes, exigentes e instructivas. Más que una demostración tecnológica, A290 Rallye marca una nueva era en la competición.

Este proyecto único se basó en un desarrollo riguroso por parte de un equipo reducido pero apasionado. Ingenieros de chasis, especialistas en baterías, expertos en simulación y mecánicos trabajaron en estrecha colaboración para diseñar un coche fiable, de alto rendimiento y seguro. Los cálculos iniciales permitieron anticipar la dinámica del vehículo y la gestión térmica de las baterías, teniendo en cuenta las necesidades energéticas. Posteriormente, se probaron los prototipos en diversos terrenos para evaluar la resistencia de los trenes rodantes, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de la regeneración de energía y la optimización del sistema ABS.

Tras este período, una campaña de pruebas para perfeccionar cada detalle llevó al modelo a recorrer más de 3.000 kilómetros en condiciones reales de conducción. Estas pruebas confirmaron la robustez de la arquitectura y el acierto de las decisiones técnicas antes de iniciar el ensamblaje de los primeros ejemplares para clientes.

Ampliar A290 Rallye P.F.

Auténtica puerta de entrada a la competición, A290 Rallye se basa en el excelente chasis de A290, adaptado a las exigencias de sus futuros retos y al mundo de la competición. Alpine Racing ha realizado varias mejoras, empezando por los trenes rodantes y las suspensiones específicas equipadas con amortiguadores ALP Racing Suspension para garantizar un control perfecto del vehículo en condiciones de carrera. Estos amortiguadores también permiten ajustar la altura de carrocería para adaptar el coche a todo tipo de terreno. A290 Rallye también ha sido equipado con manguetas específicas para ajustar la inclinación, con convergencia ajustable, al igual que en el coche de serie. Los muelles de suspensión y las barras estabilizadoras también son específicos, con mayor rigidez para garantizar un soporte óptimo de la carrocería en las condiciones extremas de los rallyes.

Al igual que los mejores coches de rally, la frenada en la parte delantera se realiza mediante pinzas monobloque de 6 pistones y discos sobredimensionados de 350 mm de diámetro. En la parte trasera, se montan pinzas de un único pistón sobre discos de 280 mm, todo ello con control ABS desarrollado específicamente por Alpine Racing. La integración del freno de mano hidráulico también ha sido un elemento clave del trabajo para facilitar un comportamiento «juguetón».

En cuanto al motor, se ofrecen 220 CV y 300 Nm de par que se transmiten al tren delantero mediante un diferencial autoblocante ZF de deslizamiento limitado, lo que garantiza un rendimiento y una motricidad excepcionales. Al mismo tiempo, se han rediseñado la reductora y la gestión electrónica, mientras que la regeneración se ha calibrado deliberadamente para garantizar el funcionamiento óptimo del diferencial autoblocante. Las baterías se recargan del 20 al 80 % en menos de 28 minutos a 100 kW, es decir, menos del tiempo que se necesita para recibir asistencia.

Con unas dimensiones dignas de la categoría Rally2, A290 Rallye incorpora llantas blancas EVO Corse de 8'' x 18'' específicas, equipadas con neumáticos desarrollados por Michelin, cuya experiencia en la categoría ha sido fundamental para elegir los Pilot Sport A como los neumáticos ideales.

Diseñado para cumplir con los estándares establecidos por el reglamento FIA eRally5, Alpine A290 Rallye incorpora los últimos avances en seguridad activa y pasiva. Desde las primeras etapas de ensamblaje en la planta Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, se suelda una jaula antivuelco a la estructura, que a su vez está reforzada para proporcionar puntos de anclaje específicos comparables a los de un Rally3. Listo para competir, se entrega con una serie de elementos de seguridad de alta calidad: un asiento baquet Sabelt Spine con homologación de diez años, un arnés de seis puntos, un extintor automático, etc.

Además, también hay disponibles sistemas innovadores, con especial énfasis en la pedagogía: monitoreo de la batería y señales luminosas exteriores para informar a los comisarios y espectadores en caso de incidente. Alpine ha desarrollado un sistema sonoro exclusivo que garantiza una percepción clara y segura del coche en función de su velocidad y la presión en el pedal del acelerador.

Ampliar A290 Rallye P.F.

El habitáculo ha sido diseñado para ofrecer el máximo disfrute al piloto y su copiloto. Cómodamente instalado en el asiento baquet Spine diseñado por Sabelt, el piloto se encuentra frente a un cuadro de instrumentos que integra los mandos principales, una pantalla digital y todas las funciones necesarias para pilotar. Los pedales y la columna de dirección son ajustables para garantizar una posición de conducción óptima para todo tipo de anatomías. Se ha conservado el sistema de climatización, ya que ayuda a refrigerar el habitáculo así como el grupo motopropulsor y la batería, priorizando esta última función.

La comercialización de A290 Rallye se combina con la organización de Alpine A290 Trophy, que en 2025 contará con una única cita seguida de varios eventos a partir de 2026. Alpine A290 Trophy se lanzará los días 8 y 9 de noviembre en el Rally Nacional del Indre. Se reunirán las primeras unidades de A290 Rallye entregadas en un entorno estructurado y accesible, dirigido tanto a pilotos noveles como experimentados, con un premio total de 55.000 euros.

