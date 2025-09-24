Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Riding Days de Moto Morini moto morini press

Última llamada para los Riding Days de Moto Morini

V. D.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:00

Los Riding Days de Moto Morini han recorrido durante meses distintas ciudades españolas, reuniendo a cientos de motoristas en torno a su pasión por las dos ruedas. El próximo 26 de septiembre celebrarán su gran final en X-Madrid, coincidiendo con la Xtreme Challenge.

Será una jornada para compartir experiencias, ponerse a los mandos de los últimos modelos de la marca y despedir un tour que ha permitido descubrir de primera mano modelos como la Moto Morini X-Cape 650, la X-Cape 700, la Seiemmezzo STR y la Seiemmezzo SCR.

A lo largo de esta gira, los Riding Days han reunido a motoristas de toda España en un formato de rutas guiadas de 40 minutos que permiten descubrir cada modelo en condiciones reales de uso y con el acompañamiento del equipo técnico de la marca.

En todas las paradas, los slots de reserva disponibles se han completado. Ahora, el tour se despide en Madrid y durante la jornada, los asistentes que así lo deseen, podrán disfrutar de una experiencia 100% práctica en la que podrán ponerse a los mandos de las motos, sentir su comportamiento y conversar con el equipo técnico para descubrir las Moto Morini. Como en el resto de paradas, la participación es gratuita, pero requiere reserva previa a través de la web oficial.

Como en las anteriores paradas, las plazas son limitadas. Para participar es obligatorio contar con el permiso A y asistir con equipamiento completo (casco, chaqueta, guantes, pantalón largo y botas). Cada prueba incluye una ruta guiada y una breve presentación técnica del modelo elegido. Para probar las motocicletas hay 5 franjas horarias a las 13:00, 14:00, 15:30, 18:30 y 19:30h.

Quienes no puedan asistir, siempre tendrán la posibilidad de acercarse a un concesionario oficial para conocer la gama y probar los modelos en otro momento. Además, la marca mantiene en vigor promociones y precios ajustados que hacen más accesibles motocicletas como la Moto Morini X-Cape 650 (desde 5.989 €), la X-Cape 700 (7.190 €), la Seiemmezzo STR (5.380 €) y la Seiemmezzo SCR (6.140 €).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  3. 3 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  4. 4 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  5. 5 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  6. 6 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  7. 7 Mabel Fernández: «Mi hijo no es un delincuente y solicitamos su libertad»
  8. 8 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  9. 9 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  10. 10 «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Última llamada para los Riding Days de Moto Morini

Última llamada para los Riding Days de Moto Morini