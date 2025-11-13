Triumph presenta las nuevas ediciones especiales Alpine y Desert de su Tiger 900

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Triumph acaba de desvelar dos ediciones especiales de su Tiger 900 que elevan las pretensiones aventureras del modelo de serie con un nivel superior de especificaciones y nuevos esquemas de color con gráficos exclusivos.

La Alpine Edition se basa en la Tiger 900 GT Pro, de orientación asfáltica, y luce una decoración inspirada en las cumbres alpinas. Esta versión equipa defensas de motor y en su diseño destacan los soportes del guardabarros delantero, el pico, los embellecedores delanteros del depósito y las tapas del radiador en Sapphire Black, a contraste con el depósito y el panel bajo el asiento en Snowdonia White. Los detalles en Aegean Blue alrededor del radiador añaden un toque de color. El look se completa con las asas para el pasajero en Matt Phantom Black.

Ampliar Nueva Triumph Tiger 900 Alpine

Por su parte, la Desert Edition toma como base la Tiger 900 Rally Pro, más off-road. Esta versión incluye defensas para el depósito. El frontal, los embellecedores delanteros del depósito y las tapas del radiador están acabadas en Sapphire Black, a contraste con el Urban Grey del depósito y el panel bajo el asiento, que también luce detalles en Baja Orange, a juego con los embellecedores del radiador. Luce unos exclusivos gráficos Desert Edition con detalles en Baja Orange.

Por primera vez en la gama Adventure de Triumph, las Tiger 900 Alpine Edition y la Desert Edition incorporan de serie un silenciador Akrapovic.

Ampliar Nueva Triumph Tiger 900 Desert

En el corazón de cada Tiger se encuentra el motor tricilíndrico T-Plane de 888 cc que rinde 108 CV a 9.500 rpm y 90 Nm de par a 6.850 rpm. La Tiger 900 Alpine Edition cuenta con una horquilla invertida Marzocchi de 45 mm, con ajuste manual en extensión y compresión, que ofrece un recorrido de 180 mm; mientras que la Desert Edition equipa una horquilla invertida Showa de 45 mm, totalmente ajustable, con 240 mm de recorrido. En el tren trasero se encuentra un amortiguador Marzocchi con ajuste electrónico y 170 mm de recorrido en la Alpine y un Showa con ajuste manual y 230 mm de recorrido en la Desert. La frenada en ambos modelos corre a cargo de un doble disco delantero de 320 mm con pinzas Brembo Stylema y bomba radial y un disco trasero de 255mm. En cuanto a los neumáticos, la Alpine equipa Metzeler TouranceTM Next y la Desert, Bridgestone Battlax Adventure.

Ambos modelos incorporan de serie el sistema Triumph Shift Assist para subir y bajar de marcha sin embrague, pantalla TFT a todo color de 7 pulgadas, conectividad MyTriumph y cinco o seis modos de conducción, respectivamente, ya que la Desert incorpora el modo Off-Road Pro. Las primeras unidades llegarán a los concesionarios en enero de 2026 desde 16.795 €.

Paul Stroud, Director Comercial de Triumph Motorcycles, declara: «Las ediciones Alpine y Desert ofrecen todas las prestaciones que se pueden esperar de una Tiger, con un diseño único y funcional, y un nivel mejorado de especificaciones. Son un homenaje a las aventuras más épicas que emprenden nuestros clientes a los mandos de sus Tiger, ya sea rodeados de cumbres nevadas o dunas onduladas. Lo que realmente distingue a estas ediciones especiales es la excepcional relación calidad-equipamiento-precio que ofrecen a los motoristas que están buscando su próxima compañera de aventuras. Además de la calidad líder en su segmento, la meticulosa atención a los detalles y todo el rendimiento del motor tricilíndrico que nuestros clientes esperan de una Triumph, ahora obtienen aún más estilo, tecnología y prestaciones de serie».