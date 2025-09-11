La renovada Honda CB125F, ya disponible en los concesionarios

Canal Motor Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

Honda ha anunciado la inmediata disponibilidad de su renovada CB125F, que ya se encuentra en la Red Oficial de Concesionarios de la marca a un precio más que competitivo, tan solo 2.980 euros.

La popular CB125F de Honda se ha actualizado a fondo con una serie de incorporaciones inspiradas en las motos de mayor cilindrada. Se ha revisado su motor motor enhanced Smart Power (eSP), que ofrece un gran ahorro de combustible al tiempo que mantiene un equilibrado rendimiento de 125cc. Un nuevo sensor de 02 y unos reglajes de la ECU actualizados garantizan tanto el cumplimiento de la Euro5+ como una alta eficiencia en el consumo de gasolina, con 66,7 km/l (1,4 l. / 100 km.), dando a la CB125F una autonomía potencial de más de 700 km con su depósito de 11 litros de gasolina.

El motor ahora incorpora el sistema Idling Stop, convirtiendo a la CB125F en la primera motocicleta Honda con cambio convencional que incorpora esta tecnología, siguiendo a sus aplicaciones en los scooters Vision 110, SH125i y PCX125, además de la Gold Wing Tour equipada con DCT. Esta tecnología detiene el motor cuando está al ralentí en parado, reduciendo tanto el consumo de gasolina como las emisiones, y actúa (en cualquier marcha) para arrancar de nuevo el motor suavemente cuando se suelta el embrague.

También se ha actualizado su estilo, transmitiendo aún más una estética de «moto grande», con un nuevo depósito de combustible de «hombros anchos» que se inspira en otros modelos de la familia CB. Su nueva imagen se realza con un carenado frontal renovado y una visera oscura más compacta, mientras que en la parte trasera un colín revisado más voluminoso se suma a su dinámico aspecto. Completando su look revisado se han incorporado unas nuevas luces LED delantera y trasera, ambas con un diseño luminoso vertical.

Las revisiones para el modelo 2026 se completan con una nueva pantalla TFT de 4,2 pulgadas a todo color que muestra la información y, por primera vez en la CB125F, incorpora conectividad con el smartphone mediante Honda RoadSync para llamadas y transmisión de música sin interrupciones. Para cargar cómodamente el smartphone, se incluye una toma USB-C cerca del manillar.

La CB125F 2026 estará disponible en las siguientes opciones de color: Rojo Imperial Metalizado, azul Marvel Mate Metalizado y un nuevo gris Axis Mate Metalizado

Su disponibilidad es inmediata a un precio de 2.980 euros.