Probamos la BMW F 900 XR, la sport turística que amplía su radio de alcance

Lanzada en 2020 como un paso intermedio entre la polivalente F 800 GS y la poderosa S 1000 XR, la F 900 XR ganó muchos adeptos por su personalidad sport-touring cargada de lógica, enfocándose a largos y confortables viajes en pareja y maletas, pero sin ser una moto masiva, y aportando esos matices deportivos para convertir la travesía revirada en una experiencia más estimulante.

Ahora llega su segunda generación, que aporta un restyling centrado principalmente en incrementar su confort de marcha, subiendo el listón del equipamiento y de los servicios electrónicos.

Su aspecto externo prácticamente no ha sufrido variaciones, y tan sólo se diferencia por su nuevo parabrisas frontal, más aerodinámico y con una protección mejorada, y por el nuevo embellecedor lateral del faro del mismo color que la carrocería.

Su parte ciclo se distingue por su chasis de acero con motor portante y subchasis atornillado, basculante de aluminio y monoamortiguador trasero ZF Sachs (sin bieletas) pero recibe mejoras, y ahora su horquilla invertida Showa de 43 mm es multi-ajustable (regulable en extensión y compresión y precarga de muelle), mientras sus nuevas llantas de aluminio fundido de 17 pulgadas han sido aligeradas en 1,8 kg -heredadas de la S 1000 R-, y su nueva batería es 0,8 kg más ligera, contribuyendo a una reducción total del peso de 3 kg, para un peso total en lleno de 216 kg. La frenada cuenta con discos de freno delanteros de 320 mm con pinzas radiales Brembo de 4 pistones.

El propulsor ha sido revisado para adaptarse a la normativa anti-contaminante, pero sigue siendo el conocido motor de dos cilindros en línea 8 válvulas con 895 cc de cilindrada y 105 CV de potencia a 8.500 rpm y 93 Nm a 6.750 rpm (antes 92 Nm a 6.500 rpm) con embrague asistido antirrebote. Está disponible una versión limitable para el carnet A2.

La nueva F 900 XR ofrece de serie un nuevo modo de conducción «Dynamic» con nuevos ajustes, así como el Control dinámico de tracción DTC, el control del par de arrastre (evita que las ruedas traseras patinen al soltar bruscamente el acelerador o al reducir de marcha), el sistema ABS Pro para mayor seguridad en curvas pues permite la frenada asistida por ABS con ángulo de inclinación, y el Control Dinámico de Frenada (DBC), que proporciona aún más seguridad al frenar en situaciones difíciles evitando la aceleración involuntaria.

Esta nueva generación de la alemana también estrena de serie los Headlight Pro, que incluye luz de con conducción diurna y faro adaptativo, toma de corriente USB-C en el lado derecho con una corriente de carga máxima de 2,4 A, puños calefactables e intermitentes traseros integrados.

El completo equipamiento sigue contando con instrumentación TFT a color de 6.5« con conectividad smartphone, modos de conducción Rain/Road, iluminación full-LED, intermitentes autocancelables, manetas regulables y cubremanos.

A bordo, la ergonomía ha sido revisada, con una modificación de la posición del manillar y los reposapiés para una postura de conducción más deportiva y cercana a la rueda delantera.

Asimismo, su capacidad turística y confort de marcha se incrementa en esta versión gracias a la aerodinámica optimizada del carenado delantero. El deflector de viento rediseñado reduce la presión del viento sobre el piloto, reduciendo las vibraciones del casco.

La nueva BMW F 900 R arranca en los 12.950 euros y está disponible en tres colores: la variante básica está disponible en Azul Snapper Rocks metalizado, la versión Triple Black en negro tormenta metalizado y la versión Sport en blanco luminoso con Azul racing metalizado.

La gama de equipamiento opcional y accesorios originales de BMW Motorrad para la F 900 XR se ha ampliado con: silenciador deportivo en colaboración con Akrapovič, estriberas y palancas de pie fresadas, protectores de eje, maletas blandas con cerradura y alerón del motor y funda del asiento del pasajero en nuevos colores. También hay disponible un asiento alto (+25 mm) y un parabrisas alto (+30 mm).

No es una moto tan grande como una R 1300 GS, pero tiene un tamaño ideal y su habitáculo acoge con mucho confort. Es una ergonomía a medio camino entre una naked deportiva y una Touring pura y dura, con el manillar algo, permitiendo una postura cómoda pero preparada para la conducción deportiva. El asiento está a 820 mm, pero el arco de pierna es contenido y facilita llegar al suelo con los pies.

En marcha, la 900 XR es poderosa y con carácter, pero al mismo tiempo se siente fácil de controlar y manejar. Ofrece unos cambios de dirección muy ágiles, incluso en los giros más cerrados.

El propulsor, de entrega algo más suave y progresiva que la anterior versión, trabaja con mucha polivalencia entre las 4.000 y las 8.000 rpm. Su acelerador ofrece un tacto muy directo y fino, y la entrega de potencia se realiza siempre con mucha linealidad, es una mecánica que no desfallece y que además tiene una gran capacidad de recuperación. Los frenos trabajan con muchísima eficacia y el embrague antirrebote ayuda a mantener la estabilidad cuando, en conducción más deportiva, ayuda a apurar la frenada evitando bloqueos en la rueda trasera.