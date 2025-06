Nuevos cascos modulares GIVI X.50 y X.30: comodidad, seguridad y estilo

V. D: Martes, 3 de junio 2025, 15:00 Comenta Compartir

GIVI presenta en su colección 2025 que incluye los nuevos X.50 y X.30, dos cascos modulares de competitivo precio que se enfocan a usuarios que buscan la polivalencia de este tipo de cascos abatibles, útiles tanto para desplazarse en recorridos diarios y urbanos, como para afrontar desplazamientos largos con seguridad.

El X.50 Carbon es el primer casco modular de GIVI con calota exterior en fibra de carbono, un material premium que aporta una ligereza notable sin comprometer la resistencia. También está disponible en una versión construida en fibra de vidrio. Cuenta con un sistema de ventilación de alto rendimiento, pantalla preparada para el Pinlock Max Vision (incluido), pantalla ahumada integrada, huecos para las patillas de las gafas y espacio destinado al intercomunicador. Además, su interior de tejido antialergénico es totalmente desmontable e incorpora almohadillas de extracción rápida.

Ampliar GIVI X.50

Está disponible en las versiones X.50 Carbon Solid Color (negro brillante) por 429,01 € PVPR (IVA Inc.) y X.50 Carbon Graphic (negro con detalles dorados) por 439 € PVPR (IVA Inc.). Mientras que los modelos en fiberglass se pueden encontrar en dos gráficas: la X.50 Solid Color (en negro, azul, blanco y gris titanium) por 369 € PVPR (IVA Inc.) y la X.50 Hologram (negro mate/gris titanium/ amarillo, gris titanium mate/negro/gris y blanco/negro/rojo) por 384,01 € PVPR (IVA Inc.).

Ampliar GIVI X.30

Por su parte, el X.30 apuesta por un enfoque más urbano y práctico, con una mentonera de tipo flip-back que gira completamente hacia atrás. Está fabricado en material termoplástico e incorpora una pantalla con Pinlock 70, gafa de sol interna, sistema de ventilación eficaz y acolchados interiores totalmente desmontables.

Se presenta en diferentes versiones cromáticas como la elegante Solid Color (en blanco, gris mate o negro mate) por 299 € PVPR (IVA Inc.) o la gráfica Pulsar (en negro mate/gris titanium/amarillo, blanco/azul/rojo o gris titanium mate/negro/rojo), con un look más atrevido por 309 € PVPR (IVA Inc.).