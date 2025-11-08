Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Lotería Nacional: Sorteo Extraordinario de la Cultura hoy sábado 8 de noviembre, en directo
Nuevo Voge SR16 voge press

Nuevo Voge SR16, un práctico scooter rueda alta con uno de los equipamiento más completos

V. D.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:00

El Voge SR16 es un scooter de rueda alta y suelo plano que integra toda clase de soluciones adaptadas al día a día en la ciudad. Ofrece bajo el asiento espacio para un casco integral y, gracias al baúl de serie, la oportunidad de guardar un segundo casco integral. El SR16 viene además con un gran parabrisas y paramanos desmontables.

Cuenta además con un equipamiento tecnológico de primer nivel que incluye arranque con llave «keyless», iluminación Full LED, toma USB, control de tracción TCS, navegación «Turn by Turn» en pantalla LCD a color de 7» y cámara frontal HD integrada para grabación de trayectos. En favor de la seguridad, ofrece además ABS de doble canal y aviso de frenada ESS.

Equipado con un motor de refrigeración líquida Euro 5+, cuenta con 124,9 centímetros cúbicos, inyección electrónica y dos válvulas. Entrega una potencia de 11,6 CV a 8.500 rpm y un par máximo de 11 Nm desde 6.500 rpm, y destaca también por sus bajas emisiones (CO2: 63 g/km) y eficiencia, con un consumo homologado de 2,5 l/100 km. Su estructura ligera (140 kg en orden de marcha) y suelo plano facilitan el acceso y la maniobrabilidad.

En la parte ciclo, cuenta con un habitual chasis tubular en acero con motor basculante, unido a una horquilla telescópica delante y 2 amortiguadores hidráulicos regulables en precarga con muelle progresivo detrás. Ambos trenes cuentan con frenada de disco, en el caso delantero mordida por pinza de doble pistón. Las medidas de los neumáticos son de 100/80-16 delante y 120/80-14 detrás.

El Voge SR16 está disponible por 2.688€, con cinco años de garantía, con dos opciones de color, plata y gris antracita.

