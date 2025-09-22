Nuevas Velca Nude y Eon, las primeras naked y maxiscooter eléctricas de la firma española

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

El fabricante español Velca ha presentado en primicia en la Feria VEM del Vehículo Eléctrico de Madrid, que arrancó el pasado viernes, dos nuevos modelos que completan su gama eléctrica: la naked Nude y la maxiscooter Eon. En ambos casos, se convierten en la primera incursión de la marca en sus respectivos segmentos, tras contar ya con dos ciclomotores (Bora + y Calima), la custom Vortex, el scooter GT One, y los scooters retro Tramontana S y Calima S.

En palabras de Emilio Froján, CEO de Velca, «tenemos claro nuestro propósito: queremos ofrecer a cada conductor una moto que se ajuste perfectamente a sus deseos y necesidades. Las nuevas Eon, Nude y Nude Lite están pensadas para quienes buscan ir más allá, para los que no se conforman con lo establecido».

Velca Nude

Con un motor central con transmisión por cadena, este propulsor rinde una potencia nominal de 9,5 kW (y 15 kW de potencia pico), lo que permite a la Nude alcanzar una velocidad máxima por GPS de 126 km/h.

Ampliar Velca Nude velca press

Su sistema de almacenamiento de energía está formado por dos baterías extraíbles (suministradas Gotion High-Tech, que cuenta con el respaldo del Grupo Volkswagen) y ofrece una autonomía de 130 kilómetros. Estas baterías, conectadas a la red eléctrica doméstica, completan su carga a razón de aproximadamente de un 20% por hora.

Cuenta con doble sistema de frenado ABS en ambas ruedas y control de tracción TCS. Calza de serie neumáticos Pirelli Angel City.

El equipamiento cuenta con una pantalla TFT a color de 7« y conectividad por Wi-Fi y Bluetooth, así como un sistema de cámaras delanteras y traseras con tarjeta SD, que permiten al usuario grabar sus rutas y recorridos.

El precio de lanzamiento de la Nude en España es de 5.990 € para las primeras unidades reservadas, y posteriormente de 6.290 €. Las primeras entregas están previstas para el 15 de diciembre de este año.

Velca Nude Lite: una versión más accesible

La Lite es la «hermana pequeña» de la Nude. Con un motor integrado en la rueda trasera de 4 kW de potencia nominal (y 9,5 kW de potencia pico), la Nude Lite es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 90 km/h y una autonomía de hasta 80 km con una sola batería. Asimismo, se puede añadir una segunda batería con la que la autonomía se incrementa hasta los 160 km.

En su equipamiento destacan elementos como la pantalla TFT a color de 7» con conectividad por Wi-Fi&Bluetooh, frenos CBS, sistema de arranque inteligente sin llave Kelyess NFC, mandos retroiluminados e iluminación full-led, entre otros.

Los precios de lanzamiento son de 3.990 € (1 batería) o 4.990 € (2 baterías) con entregas a clientes previstas para el 15 de diciembre de este año.

Velca Eon

La nueva maxiscooter eléctrica de la firma española cuenta con un motor de 11 kW de potencia neta (y hasta 18 kW de potencia pico), que ofrece una velocidad máxima de 140 km/h.

Ampliar Velca Eon velca press

Su energía eléctrica se almacena en una batería fabricada por CATL -capaz de resistir hasta 1.000 ciclos, lo que equivale a unos 150.000 km de vida útil-, de 13 kWh de capacidad, lo que permite una autonomía de hasta 290 km (en condiciones mixtas/urbanas). Para cargarla, se incluye de serie un cargador Type 2 regulable en potencia, tiempo y horarios.

También destaca por su completo equipamiento de serie: neumáticos Michelin City Grip, pantalla táctil a color de 7», conectividad para smartphones gracias a su compatibilidad con las tecnologías Apple CarPlay y Android Auto, sistema de arranque sin llave (keyless), frenos con ABS, control de tracción TCS, una parrilla trasera lista para un baúl y espacio bajo el asiento para un casco integral.

Su precio de lanzamiento es de 6.790 € para las primeras 100 unidades, y su precio posterior será de 7.490 €. Las primeras entregas están previstas para el 31 de enero de 2026 y se comercializa con una garantía de 3 años o 80.000 km.