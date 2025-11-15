Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

XR Motos vence en la carrera de resistencia de motos eléctricas con una Zero

Canal Motor

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

El equipo XR Motos logró la victoria en la Electric Motos Endurance Challenge imponiéndose a marcas de referencia del sector como Stark y otros fabricantes, al manillar de una Zero Motorcycles FXS de 2016.

La carrera de resistencia de motos eléctricas disputada en el Circuito Mir Racing de Villena (Alicante) estuvo marcada por la estrategia y la gestión energética. El equipo de XR Motos, formado por Pablo Esparza y Xabier Chivite, consiguió completar la carrera realizando únicamente dos cambios de batería, finalizando con un 24% de carga restante en la tercera y última. La eficiencia y el control fueron las claves del triunfo.

Por el contrario, el equipo Stark, que había liderado el inicio de la competición, tuvo que realizar su primer cambio de batería siete minutos antes, perdiendo así la posibilidad de completar la prueba con solo dos relevos energéticos. La gestión del equipo XR Motos en los relevos de una hora y en la administración de la potencia permitió asegurar la victoria sin presión en los compases finales.

«La experiencia y fiabilidad de la Zero FXS, junto con una estrategia de equipo muy afinada, han sido determinantes. Esta moto de 2016 ha demostrado que sigue estando a un nivel excepcional», declaró Pablo Esparza al término de la prueba.

Por su parte, Xabier Chivite destacó el trabajo colectivo y la precisión en la planificación: «Sabíamos que la clave no era solo correr rápido, sino gestionar cada kilovatio con cabeza. Cada relevo, cada cambio de batería estaba medido al segundo. Es un orgullo demostrar que con una moto de casi diez años, bien mantenida y entendida, se puede competir y ganar al máximo nivel».

El equipo quiso dedicar este triunfo a la memoria de su compañero José Antonio Camacho, miembro del equipo recientemente fallecido en un accidente de moto, cuyo espíritu y pasión por la competición estuvieron presentes durante toda la carrera.

