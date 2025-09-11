Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Kymco CV3 575 kymco press

Kymco desvela la estructura interna del CV3 575

Canal Motor

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:00

Kymco España, que recientemente ha anunciado la llegada de su nuevo scooter de tres ruedas CV3 575 a los concesionarios a partir de noviembre, acaba de desvelar más detalles de su flamante novedad. Unas imágenes que revelan sus principales avances tecnológicos, respaldadas por 30 solicitudes de patentes.

A primera vista, destaca su bastidor de doble viga de aluminio, una estructura fabricada con 4 técnicas distintas (fundición, extrusión, hidroformado y soldadura de aluminio). El subchasis expuesto de aleación en la parte trasera es una pieza visible, de superficies onduladas. Este monobloque está fabricado con dos tecnologías, fundición y soldadura de aluminio. El conjunto del chasis y subchasis es muy ligero, de solo 15,5 kilos.

La suspensión KALS (KYMCO Advanced Leaning Suspensions), capaz de inclinar 40º, está formada por dos horquillas de doble tubo de 37 mm para cada rueda, sujetas por 4 brazos de aleación en paralelogramo deformable. Este conjunto monolítico ultraligero trabaja en consonancia con el bloqueo electrónico de la inclinación y de la suspensión. La dirección y la suspensión se bloquean electrónicamente en parado; al iniciar la marcha se desactivan automáticamente.

Se suman los frenos de disco con ABS en las tres ruedas y los neumáticos deportivos Maxxis exclusivos de 13″ delante y 15″ detrás. La frenada se complementa con el sistema de Control de Tracción TCS.

Su motor es un bicilíndrico Cross Plane asociado a una transmisión Power Transmission Management (PTM) con correa de fibra de carbono. Ofrece dos tipos de conducción: la configuración Power (potencia máxima) y el modo Rain (potencia más suave y aceleración adaptada a las superficies húmedas de menor adherencia).

«Con CV3 575 abrimos un nuevo capítulo en la evolución de los scooters de tres ruedas. Este modelo condensa más de una década de investigación y pasión por la ingeniería para desarrollar un vehículo único de tres ruedas, al servicio de la seguridad y la experiencia de conducción deportiva de alto rendimiento», ha explicado Ernesto Ko, presidente de KYMCO España.

