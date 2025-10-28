KTM anuncia su nueva superdeportiva, la 990 RC R

V. D. Martes, 28 de octubre 2025, 16:00 Comenta Compartir

La firma austríaca presenta su renovada 990 RC R, una moto de altas prestaciones para un uso en circuito pero con la homologación para poder circular también por la calle, convirtiéndose en el nuevo buque insignia de las motos deportivas de KTM.

Desarrollada durante años con una gran cantidad de datos recopilados por el departamento de Investigación y Desarrollo de KTM y de la competición, la 990 RC R cuenta con un chasis de acero y un subchasis de aluminio fundido, capaces de ofrecer grandes dosis de rigidez y agilidad.

El motor LC8c, conforme con la normativa EURO5+, con un peso de 57 kg, desarrolla un par de 103 Nm y 130 CV de potencia.

Diseñada y fabricada en Austria, su estética es muy agresiva y afilada, con una aerodinámica probada en túnel de viento. En su equipamiento, dispone de frenos Brembo HyPure de 320 mm con 4 pinzas, suspensiones WP APEX y una pantalla de instrumentación TFT de 8,8 pulgadas que muestra los modos de conducción: Rain, Street, Sport y Custom. Además, los modos de conducción opcionales incluyen Track y dos modos Custom más, así como datos de telemetría, como el ángulo de inclinación y las tasas de apertura del acelerador en la aceleración, además de cuatro avanzados modos ABS de serie.

Ampliar KTM 990 RC R KTM PRESS

La postura de conducción no es radical, y permite al piloto poder pasar más tiempo al manillar sin causar fatiga. Los seis ergonómicos puntos de superficie de contacto proporcionan un cómodo apoyo para las rodillas, los brazos y las manos, y las estriberas ajustables se adaptan a usuarios de todas las tallas. El depósito de gasolina es de 16 litros.

Riaan Neveling, director de marca global de KTM explicaba: «En KTM nos gusta vivir la vida a un ritmo trepidante y la KTM 990 RC R es una moto que llevamos tiempo deseando mostrar. ¿Por qué? A través de todos nuestros segmentos de modelos y nuestra sólida tecnología, sabíamos que nos faltaba esa moto que entusiasma a un determinado tipo de piloto. Somos los mejores en lo que se refiere a motos naked, motos de aventura y, por supuesto, offroad, entre otras, pero esta es la expresión que queríamos ofrecer desde hace tiempo. Es nuestro vínculo con todos los esfuerzos del proyecto de MotoGP y nuestra respuesta al mar de información y datos que han llegado desde allí a nuestros expertos en I+D de Mattighofen».

La marca también ha anunciado que, a principios de febrero de 2026, hará su debut la KTM 990 RC R TRACK, una versión diseñada exclusivamente para circuito. Además, KTM tiene previsto lanzar la KTM 990 RC R CUP en Europa durante la primavera de 2026, que pretende ser una accesible puerta de entrada a las carreras, y que estará abierta tanto a la versión homologada para carretera como al modelo específico KTM 990 RC R TRACK.