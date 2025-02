Honda actualiza el escúter Vision 110, principalmente urbanita

José Manuel Alonso Jueves, 13 de febrero 2025, 08:04 Comenta Compartir

La Vision 110, presentada en Europa en 2011, fue creada para ofrecer una movilidad fiable y divertida a un precio atractivamente bajo. Y, como una máquina pensada para uso diario para una amplísima variedad de usuarios, sus cualidades de durabilidad, fiabilidad, seguridad y funcionalidad fueron consideradas prioridades clave.

Gracias a su simple, fiable y eficiente motor enhanced Smart Power (eSP), con inyección de gasolina y refrigeración por aire, a su estable parte ciclo, a su seguro sistema Honda de Frenos Combinados (CBS) y a un espacio de almacenaje amplio, la Vision 110 ha demostrado ser una elección inteligente y racional en el nutrido mercado del scooter de iniciación.

Y proviene de una orgullosa estirpe. El primer escúter Honda, la Juno K de 1954, incorporaba una serie de nuevas tecnologías y materiales y fue seguida cuatro años más tarde por el revolucionario Super Cub de cuatro tiempos. Con más de 100 millones fabricados en todo el mundo, el Super Cub es el vehículo a motor más vendido de la historia.

Para el modelo 2021 se presentó una Vision 110 totalmente nueva, utilizando todavía la misma fórmula base establecida por el diseño anterior, pero aún más elegante, más ligera y cada vez más práctica. Ahora, para el modelo 2025, dos opciones de color extra, junto con actualizaciones de detalle y la homologación EURO5+ aportan mayor atractivo, deseabilidad y valor al scooter Honda para uso diario.

El estilo moderno de la Vision 110, que incluye la ventaja de una plataforma plana, envuelve un ligero bastidor «Smart Architecture Frame» (eSAF). Produciendo 6,4 kW y 9 Nm, el motor enhanced Smart Power (eSP) refrigerado por aire ofrece un bajo consumo. Se ha conseguido la homologación EURO5+ mediante la incorporación de un sensor O2, así como actualizaciones del catalizador y de la ECU.

La activación del encendido y la apertura del asiento mediante mando de proximidad Smart Key es una característica premium, así como también lo es el panel de instrumentos LCD. Una toma de carga USB-C es una nueva y funcional característica para cargar el smartphone.

Aunque está diseñada para ser un medio de transporte sencillo y fácil, eso no significa que la Vision 110 no tenga el tacto, la calidad y la presencia por la que Honda es reconocida y que su limpio y elegante estilo no comparta el ADN común con el resto de la gama de escúters de Honda.

Como la icónica serie SH, la Vision 110 ofrece una posición erguida y una práctica plataforma plana; también dispone de un generoso volumen de almacenaje bajo el asiento, con 17,7 litros.

La activación por mando de proximidad Smart Key es una característica útil y lujosa. Guardado en el bolsillo, controla tanto el encendido como el cierre del asiento, aportando auténtica comodidad para la ajetreada vida de la ciudad. Los instrumentos incluyen un velocímetro analógico con una pantalla de información LCD. La adición de una toma USB-C permite la carga de dispositivos en marcha.

La planta motriz «enhanced Smart Power» (eSP) de 109,5 centímetros cúbicos, con SOHC, dos válvulas, inyección de gasolina y refrigeración por aire pesa solo 22 kilos y es fiable y eficiente. Desarrolla unos buenos 6,4 kW a 7.500 rpm, con un par máximo de 9 Nm a 5.750 rpm. El diámetro y la carrera están fijados en 47 x 63,1 milímetros, con una relación de compresión de 10:1.

Es muy fácil de utilizar, con una viva respuesta al acelerador perfecta para el motorista urbano. Y consume muy poca gasolina, con una autonomía de más 255 kilómetros gracias su capacidad para recorrer aproximadamente 52,6 kilómetros por litro (modo WMTC) y a su depósito de 4,9 litros de capacidad situado bajo el asiento. Para el modelo 2025, un sensor de O2 adicional y revisiones en la ECU aseguran el cumplimiento de la Euro5+.

Las tecnologías de baja fricción, como la utilización de correa de doble diente, se encuentran incorporadas por todas partes a la arquitectura del motor. El arranque sin escobillas por ACG, controlado electrónicamente, es un componente integrado montado directamente en el extremo del cigüeñal, haciendo las funciones de motor de arranque y alternador. Hace girar al motor directamente, eliminando cualquier ruido debido al acoplamiento o juego de engranajes.

El paro al ralentí Idling Stop para el motor automáticamente después de que esté tres segundos al ralentí, con el scooter estacionario y los frenos aplicados, y vuelve a arrancar al instante al girar el acelerador. Su funcionamiento es suave y sin brusquedades gracias al ACG y al sistema de retroceso de giro que vuelve el cigüeñal a su posición antes de la admisión y a un mecanismo de descompresión que elimina la resistencia al giro del cigüeñal debida a la compresión.

Avanzado y ligero bastidor enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) fabricado en acero prensado, soldado con láser, con un equilibrio de rigidez cuidadosamente estudiado. Ofrece una gran manejabilidad con buen tacto, estabilidad reforzada, confort de marcha y durabilidad.

Diversos colores en la optimizada Vision 110 P.F.

El ángulo de lanzamiento está fijado en 26,5°, con un avance de 71 milímetros y una distancia entre ejes de 1.280 milímetros. El peso en orden de marcha es de solo 100 kilogramos y el resultado global es un scooter extraordinariamente ágil y fácil de usar para motoristas de diferentes niveles de experiencia y habilidad.

Una robusta horquilla telescópica se complementa con un dócil amortiguador trasero. Las ruedas de fundición de aluminio montan neumáticos delantero y trasero de 80/90-16 M/C 43P y 90/90-14 M/C 46P respectivamente.

En la parte delantera un disco hidráulico de 220 milímetros se comunica con un tambor trasero de 130 milímetros mediante un sistema CBS, asegurando una fuerza de frenada suave y distribuida uniformemente en todo momento, incluyendo en las frenadas fuertes o de emergencia.

