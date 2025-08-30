Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cómo acceder al paddock y la parrilla de salida de MotoGP en Montmeló por una buena causa

V. D.

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:00

En 2024, a los 12 años, Max Villaroig fue diagnosticado con un tumor cerebral. Él y su familia se movilizaron para utilizar una de sus pasiones -el motociclismo- como herramienta de cambio para conseguir más recursos para la investigación del cáncer infantil.

FansxLife lanza una acción de crowdfunding para apoyar la causa de Max con el apoyo de MotoGP. Esta iniciativa forma parte de la campaña Good Max, con una promoción que sortea una experiencia al alcance de muy pocos: poder estar en el paddock y la parrilla de salida del Circuit de Barcelona-Catalunya junto a los pilotos tan sólo unos minutos antes de que empiece el GP de Cataluña, el próximo 7 de septiembre.

Para participar tan sólo hay que hacer una donación antes del 3 de septiembre en www.fansxlife.com/goodmax y entrar en el sorteo de esta experiencia. Todas las donaciones van directamente al Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona para continuar con la investigación del cáncer infantil.

En España, el 70% de las donaciones para investigación del cáncer infantil provienen de fuentes privadas y se han convertido en esenciales para poder continuar este trabajo médico vital.

Max recibe tratamiento en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un centro de referencia en la investigación del cáncer infantil. De la combinación entre motos, cine y activismo nació Good Max: Furia contra el cáncer infantil, una película protagonizada por el propio Max y que tiene como objetivo visibilizar la necesidad de más recursos para continuar la investigación.

La plataforma FansxLife está gestionada sin lucro y pone en contacto a deportistas, músicos, artistas y eventos con su comunidad de fans a través de acciones de crowdfunding para una causa social.

