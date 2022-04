La realidad virtual transforma el diseño de los coches para hacerlos más sostenibles

En los últimos años, las principales marcas de automoción recurren al diseño en 3D y la realidad aumentada para dar forma a los diseños de sus vehículos. Más allá de la estética, las ventajas de este enfoque son tres. En primer lugar, los diseñadores están equipados con herramientas de última generación que les permiten desarrollar modelos con características que superan todos los límites. En segundo lugar, el proceso digital racionalizado acelera el desarrollo del vehículo. Por último, la empresa puede respaldar sus compromisos medioambientales con una menor huella de carbono.

El grupo automovilístico coreano Hyundai Motors (Hyundai, Kia) ha realizado importantes inversiones en una serie de soluciones tecnológicas de vanguardia para optimizar su proceso de diseño. Adoptando las últimas innovaciones, como la realidad virtual (RV) y el modelado 3D por gravedad, la compañía ha consolidado su posición de vanguardia en el ámbito del diseño de automóviles.

En el pasado, los diseñadores de Hyundai comenzaban la fase creativa realizando bocetos a lápiz sobre papel. Estas imágenes reflejaban el tipo de coche que querían expresar: quizás uno dinámico y deportivo o uno rebosante de nuevas tecnologías. Normalmente, estos dibujos presentaban proporciones exageradas del coche, como curvas y ruedas sobredimensionadas.

Una vez que los diseñadores completaban sus bocetos iniciales, competían entre sí para que sus propuestas fueran seleccionadas. Y una vez elegido el diseño ganador, el modelo seleccionado se desarrollaría en una siguiente fase como un modelo de arcilla a escala, basado en bocetos bidimensionales en papel.

El desarrollo de un modelo a escala llevaba entre cuatro semanas y dos meses, dependiendo del calendario. Después, el modelo a escala se escaneaba y se modelaba a tamaño real. Sin embargo, este enfoque no estaba exento de inconvenientes. Al fin y al cabo, cuando se pasa de una maqueta al tamaño real, ninguna línea permanece igual.

Anteriormente, los diseñadores de Hyundai tenían que trabajar con modeladores de arcilla para perfeccionar el diseño final del modelo. Sin embargo, las líneas y las superficies tenían que marcarse con cinta adhesiva. Además, los ingenieros de la compañía no podían trabajar simultáneamente con los diseñadores, ya que sólo podían recibir los datos necesarios tras escanear el modelo con un sistema de fotogrametría. Ambos factores hacían que el proceso fuera muy lento y costoso.

Los bocetos siguen siendo fundamentales para los diseñadores de Hyundai. El enfoque de diseño de Hyundai ha experimentado una revolución en los últimos años. En la actualidad, los diseñadores de la compañía pueden recurrir a una serie de herramientas innovadoras, pero antes de explorar algunas de ellas, es importante señalar que la fase inicial de bocetos –y la posterior competición entre los distintos equipos de diseño para que su idea sea seleccionada– sigue siendo fundamental para el desarrollo de la visión inicial que hay detrás de cada nuevo modelo de Hyundai.

«Si tienes miedo de hacer algo nuevo, ¡no trabajes en diseño!», explica Simon Loasby, que se incorporó a Hyundai Motor Company en 2017 como director de diseño de Hyundai en China. Allí, llevó a cabo un papel integral en la definición de la identidad de diseño de Hyundai. Desde 2019 trabaja en el centro global de diseño e I+D de Hyundai Motor Company en Namyang, Corea, como responsable de Estilismo. En este cargo, ha desempeñado un papel muy importante en la adaptación de la filosofía de diseño Sensuous Sportiness de Hyundai en la nueva marca IONIQ para vehículos eléctricos, incluyendo modelos como IONIQ 5 y el último prototipo de Hyundai, SEVEN. Cada modelo de IONIQ es como un juego de ajedrez; todos van de la mano aunque tengan un aspecto y unas prestaciones diferentes.

«El diseño consiste en no tener miedo a equivocarse: el 99,9% de lo que hace un diseñador va a la basura», añade Loasby. «Suelo hacer una presentación a los nuevos miembros del equipo que se llama 'Basura', porque el cubo de la basura es algo que tiene que convertirse en tu amigo como diseñador. Tienes que esperar que casi todo termine allí: el 99,9% de los diseños que creamos van a la basura. Se trata de encontrar el 0,1% que supera las expectativas».

Hyundai es una de las pocas empresas que enfrenta a los departamentos y equipos en una competición. «Tenemos que sentirnos cómodos con el hecho de equivocarnos, y tenemos que fomentar en nuestros equipos la idea de que no pasa nada por equivocarse», subraya Loasby. «Si no intentas profundizar, nunca sabes lo que hay al final del camino que estás creando».

Realidad virtual

La moderna tecnología de diseño es muy rápida y mucho más estable. En la actualidad, Hyundai ya no fabrica modelos de arcilla a escala, sino que utiliza herramientas tecnológicamente avanzadas y más intuitivas, como el software de diseño digital en 3D. Esto permite a los ingenieros de la compañía elaborar modelos a escala real con datos en 3D, lo que acelera considerablemente el proceso de diseño. En la actualidad, el 80% del desarrollo del diseño de Hyundai es totalmente digital.

Los diseñadores de Hyundai trabajan con un software estándar del sector que ha sido reprogramado para que puedan hacerlo de forma colaborativa en entornos multiusuario. Esta avanzada tecnología incluye ordenadores portátiles diseñados para juegos de alto rendimiento, con el fin de manejar gráficos en 3D, tecnología de movimiento de la industria cinematográfica, así como innovaciones derivadas del deporte. Gracias a este software, los diseñadores pueden crear imágenes en realidad virtual que se parecen mucho a las reales. La diferencia entre el diseño moderno y el enfoque tradicional es muy marcada, y puede compararse con la revolución que experimentaron los coches antes y después de la introducción del ABS.

La tecnología de realidad virtual también abre nuevas oportunidades para los diseñadores de Hyundai. Por ejemplo, la herramienta de esbozo por gravedad permite a los diseñadores crear diseños de vehículos más centrados en el ser humano trabajando en 3D desde el principio. Los diseñadores cambian el papel y los lápices por unos auriculares y unos mandos para sumergirse en la realidad virtual, imitando las interacciones gestuales mediante el seguimiento del movimiento. Al trabajar en 3D, los diseñadores de Hyundai pueden experimentar con diferentes proporciones y construir variaciones basadas en sus ideas. Además, la vista de 360 grados del vehículo les permite dibujar desde cualquier ángulo, a diferencia del proceso tradicional en 2D.

Los bocetos en 3D por gravedad también mejoran la colaboración entre los diseñadores de exteriores e interiores de Hyundai. Gracias a esta tecnología, los dos equipos pueden trabajar juntos simultáneamente. Mientras el equipo de diseño exterior perfecciona el modelo digital, los diseñadores de interiores pueden trabajar en paralelo entrando virtualmente en el coche para desarrollar nuevas funciones o realizar ajustes rápidos.

Otra ventaja de esta tecnología es la posibilidad de que los diseñadores de Hyundai prueben un número ilimitado de opciones de color y aplicaciones de materiales, incluidos tejidos y cuero, iluminación ambiental y otros tipos de materiales. Además de ahorrar tiempo, se reducen los costes de transporte y desplazamiento. Asimismo, este enfoque es mucho más sostenible, ya que se producen muchos menos residuos, lo que supone una drástica reducción de las emisiones de CO2.

En diciembre de 2019, Hyundai Motor Company y Kia Motors Corporation anunciaron un nuevo y ambicioso sistema de evaluación del diseño de realidad virtual. Dos años después, ya se ha implantado por completo. El sistema demuestra un mayor enfoque en la mejora de los procesos de desarrollo de vehículos a través de la implementación de la tecnología de realidad virtual. Simula una gran cantidad de aspectos relacionados con un modelo en desarrollo, incluidos los elementos de diseño interior y exterior, así como la iluminación, los colores y los materiales.

Las vanguardistas instalaciones de Namyang permiten a los diseñadores revisar una gran multitud de conceptos de diseño en una fase más temprana del proceso de desarrollo de una forma que antes era físicamente imposible. Los auriculares de realidad virtual permiten a los profesionales de los departamentos de diseño e ingeniería de Hyundai entrar virtualmente en una conferencia en tiempo real y llevar a cabo simultáneamente evaluaciones de la calidad del diseño del vehículo y de los procesos de verificación del desarrollo, sin importar en qué parte del mundo se encuentren.

Hyundai también ha implementado capacidades de evaluación del diseño mediante realidad virtual a distancia para permitir la colaboración virtual en tiempo real entre sus centros de diseño en Europa, Corea, China, India, Japón y Estados Unidos. Los beneficios para la empresa son claros, ya que facilita una mayor colaboración entre los equipos de los diferentes continentes.

Estos cambios ya estaban en marcha antes de que surgiera la COVID-19 y se confinara el mundo a principios de 2020. Según Simon Loasby, la pandemia sirvió de catalizador para la plantilla de diseño global de Hyundai, acelerando la transición hacia la digitalización y la agilidad en el trabajo.

«Cuando nuestros estudios de todo el mundo enviaron a sus diseñadores a casa, tuvimos la suerte de que ya teníamos en funcionamiento una maquinaria muy bien engrasada en términos de conexión virtual remota: todos podíamos conectarnos desde tres continentes diferentes y cinco ubicaciones distintas en un espacio de trabajo virtual y movernos alrededor de los coches», comenta Loasby.

En la edición de 2021 de AutoMobility LA, Hyundai presentó el prototipo SEVEN, su primer modelo de diseño totalmente digital. Su amplio diseño exterior aprovecha la Plataforma Modular Global Eléctrica (E-GMP) de Hyundai Motor Group, mientras que su arquitectura interior garantiza una mayor libertad y comodidad para los pasajeros. Con asientos tipo mueble y funciones centradas en la higiene, ofrece una experiencia de alta calidad en un entorno similar al de un salón.

«Durante la pandemia, nuestro prototipo SEVEN se benefició realmente de este proceso virtual. Cuando terminamos de firmar el coche, Luke Donckervolke [vicepresidente ejecutivo de Diseño y director creativo de Hyundai Motor Group], SangYup Lee [vicepresidente sénior de Hyundai Motor Company y director del Centro de Diseño Global de Hyundai] y yo estábamos en lugares completamente diferentes, mientras que nuestro equipo europeo también estaba atento al debate. Estábamos en la misma ubicación virtual mirando el modelo, e hicimos una completa firma virtual de todo el coche, tanto del exterior como del interior. Sorprendentemente, yo no había visto el modelo físico en ningún momento, lo que debe ser una primicia mundial para un jefe de diseño de automóviles».

Un maletín para los ingenieros

Otra prueba de la innovación tecnológica de Hyundai es el pequeño maletín que los ingenieros de la empresa han construido especialmente para Simon Loasby. El jefe de Estilismo de Hyundai está tan entusiasmado con este dispositivo portátil que lo llama cariñosamente su «maleta de James Bond», en referencia al famoso espía cinematográfico (y también británico). Loasby habló recientemente de ella en el podcast de Hyundai Are We There Yet?

Con la forma discreta de una bolsa de viaje, la «maleta de James Bond» de Loasby está equipada con un ordenador portátil, gafas de realidad virtual, cables y auriculares. Puede llevársela a cualquier parte y participar en revisiones de diseño virtuales con colegas de todo el mundo.

«Le tengo mucho cariño a la bolsa de mano que llamo mi «maleta de James Bond», porque me asegura poder conectarme a nuestro espacio de conferencias virtuales y realizar revisiones de diseño desde cualquier lugar y en cualquier momento», reconoce Loasby. «De hecho, una de las revisiones de diseño más locas que hice fue en el aeropuerto de Incheon. Estaba a punto de tomar un vuelo, pero necesitaba comprobar rápidamente el progreso de un desarrollo. Así que saqué el equipo, lo conecté y monté mi estudio virtual al lado de Starbucks y ¡realicé una revisión desde la terminal de salidas!»

Futuro sostenible

La tecnología de realidad virtual sigue evolucionando. En el futuro, ofrecerá niveles de detalle mucho mayores y funcionará a velocidades mucho más rápidas. Por lo tanto, va a desempeñar un papel cada vez más importante para los diseñadores e ingenieros de Hyundai. Además, los avances en realidad aumentada y realidad mixta permitirán a los miembros de la compañía interactuar entre sí de forma aún más inmersiva.

Una ventaja fundamental que no debe pasarse por alto es su impacto medioambiental positivo. Un proceso de diseño digital produce una huella de carbono mucho menor, ya que se utiliza mucha menos arcilla, papel y materiales de desecho. Para el desarrollo de SEVEN, Hyundai produjo un modelo de arcilla para su verificación en la fase final, en lugar de una multitud de modelos de arcilla a escala. Al reunirse en un espacio de conferencia virtual, los diseñadores de Hyundai ya no tienen que viajar con frecuencia por todo el mundo, gastando miles de millas aéreas en el proceso. En el futuro, esto contribuirá a que Hyundai logre su objetivo de neutralidad de carbono en 2045.