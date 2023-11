El 26% de los puntos de recarga para coches eléctricos no funcionan

Aunque las ventas de coches eléctricos enchufables está en aumento, en España hay 8.869 puntos de recarga no operativos hasta septiembre, el 26% de la infraestructura total, según el informe de Electromovilidad presentado por Anfac.

Durante el tercer trimestre de 2023, el indicador de penetración del vehículo electrificado logra una valoración media de 19,9 puntos, lo que representa un aumento de 1 punto. Con esta puntuación, España se sitúa en el cuarto lugar por la cola en el ranking europeo, no consiguiendo avanzar a la misma velocidad que la media del resto de países de la UE, que mejora en 1,9 puntos. Nuevamente, Portugal destaca con una subida de 4,3 puntos, situándose ya cerca de países como Alemania. Países Bajos sigue destacando por su buena evolución, creciendo 3,8 puntos hasta situarse en los 66,1 puntos.

Estos datos confirman la lentitud de España en el desarrollo de la electromovilidad con respecto al resto de países europeos. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, el indicador global de electromovilidad (que valora la penetración de los vehículos electrificados y la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público respecto al objetivo predeterminado para 2030 en línea con el paquete de medidas Fit for 55) ha alcanzado una valoración total de 13 puntos sobre 100, lo que supone un crecimiento de 1 punto en el tercer trimestre, en línea con los ligeros aumentos experimentados en 2023. Aun así, en comparación con los países europeos, sigue siendo una puntuación baja, ya que la media europea es de 27 puntos sobre 100, con un aumento de 1,8 puntos respecto a la edición anterior.

Un aspecto destacable en el tercer trimestre de este ejercicio es el buen ritmo de instalación de puntos de recarga de acceso público con 2.420 puntos que entran en servicio. Sin embargo, esta buena cifra se ve empañada por el hecho de que otros 2.165 puntos de recarga a pesar de estar instalados no están operativos, bien sea por encontrarse en mal estado, averiados o que aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica. Hasta septiembre, hay 25.180 puntos de recarga de acceso público instalados en España, y adicionalmente hay 8.869 que no están prestando servicio para la recarga de vehículos eléctricos.

El Barómetro constata que España se está quedando atrás en materia de electromovilidad, ya que para conseguir potenciarla y avanzar en la descarbonización del parque móvil es necesario acelerar más que los países que nos superan. Es destacable el caso de Portugal, que crece 2 puntos en el último trimestre hasta los 25,8 puntos, acercándose rápidamente a la media europea gracias a las medidas en materia de incentivos fiscales y el impulso centralizado a la infraestructura. Países como Alemania o Países Bajos crecen notablemente superando los valores medios europeos. Por el contrario, Italia, Hungría y República Checa se estancan con crecimientos que no superan el medio punto en ningún caso.

En relación con el indicador a nivel nacional, destaca el crecimiento de Castilla-La Mancha (+1,7 puntos), que consigue mejorar la media del país con una puntuación de 13,2, y también el de Canarias, Madrid y Navarra, que han registrado incrementos notables, aumentando 1,6, 1,5 y 1,4 puntos, respectivamente.

Durante el tercer trimestre se ha producido un crecimiento de 2.420 nuevos puntos operativos, similar al crecimiento de los dos primeros trimestres del año, si bien a un ritmo inferior al deseado. En total, son 25.180 los puntos de recarga en funcionamiento en toda España. Aun así, tan solo el 26% de la infraestructura de recarga de acceso público en España corresponde a carga con potencia superior a 22 kW; el 74% de los puntos de recarga de acceso público totales son de baja potencia, lo cual implica un tiempo de recarga mínimo de 3 horas.

Por otra parte, entre julio y septiembre de 2023 se han instalado 1.495 puntos de recarga entre 50 kW y 150 kW de potencia, un crecimiento muy superior al habitual de los trimestres anteriores. Este número representa el 62% del crecimiento del trimestre, siendo un dato muy positivo. En cuanto al número de puntos de recarga superiores a

150 kW, en el tercer trimestre han abierto 63 nuevos, siendo un crecimiento similar al del trimestre anterior, con una tasa de crecimiento inferior al 3%. El despliegue de puntos de recarga de al menos 150 kW es fundamental para que el vehículo eléctrico pueda ser empleado en trayectos de larga distancia por carretera, permitiendo tiempos de carga de entre 15 y 27 minutos.

Los puntos de recarga de más de 250 kW han aumentado en 52 unidades en el tercer trimestre de 2023, mejorando el dato del trimestre anterior, que fue de 7 puntos nuevos. Aproximadamente el 85% de los puntos de recarga de acceso público de alta potencia responde a proyectos de fabricantes de automóviles. Las dificultades administrativas asociadas al desarrollo de estos proyectos son una de las barreras más importantes en la actualidad, aspecto que tiene paralizados muchos proyectos.

Como contrapunto, destaca el crecimiento de los puntos de recarga no operativos durante los últimos tres meses, que casi aumentan al mismo ritmo que los puntos operativos, sumando 2.165 más. De esta manera, actualmente hay un total de 8.869 puntos de recarga no operativos en España, un 32,3% más. Más allá de mejorar la situación, los puntos fuera de servicio continúan creciendo a tasas muy altas, representando el 26% del total la infraestructura de recarga de acceso público instalada en España. Si estos puntos estuviesen operativos, en España habría 34.049 puntos de recarga de acceso público.

Pese a todo, según Anfac, el aumento registrado en este periodo es insuficiente para alcanzar el objetivo marcado de 45.000 puntos de recarga de acceso público, necesarios para dar cobertura y necesarios para cumplir con el Fit for 55 en 2023 y los 300.000 en 2030. Cabe recordar que el nuevo Reglamento para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos obligará a los Estados a desplegar de manera vinculante una infraestructura mínima en cantidad, calidad y capilaridad, con un primer hito de control en 2025.