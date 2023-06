Cómo y dónde se puede repostar hidrógeno en España

El hidrógeno, los coches movidos por lila de combustible, se postulan con fuerza como una alternativa de cero emisiones al coche eléctrico enchufable. Pero, pese a que ya se comercializan vehículos con este tecnología, por el momento no existe la suficiente infraestructura necesaria para repostar.

Por ejemplo, el Hyundai NEXO, primer vehículo eléctrico de pila de combustible matriculado en nuestro país, ha realizado el primer repostaje de hidrógeno en las instalaciones de Alsa de la mano de Carburos Metálicos, en la central de mantenimiento de la compañía de movilidad situada en la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid). Esta es una de las escasas posibilidades no solo en Madrid, sino en España.

Esta primera operación con el Hyundai NEXO de hidrógeno en las instalaciones de Alsa ha sido posible gracias a la instalación de una hidrogenera, primera puesta en marcha en la Comunidad de Madrid para el transporte público. La hidrogenera es de tecnología de Carburos Metálicos (grupo Air Products), compañía líder en el sector de gases industriales en España, quien también se encarga del suministro de hidrógeno renovable.

Según el mapa de planificación de la red Ibérica de hidrogeneras elaborado por GASNAM, España cuenta actualmente con 8 públicas y 12 privadas. Además, hay 12 estaciones de repostaje de hidrógeno en construcción.

Tal como ha explicado Javier Arboleda, Service Senior Manager de Hyundai Motor España, «el Hyundai NEXO tiene dos ventajas principales: su tiempo de repostaje y sus CERO emisiones. Este vehículo se puede repostar por completo en tan solo 5 minutos y gracias a su sistema de frenado regenerativo, aprovecha el excedente de energía producido al frenar y la almacena en su batería, ayudando al NEXO a mantener su batería en perfecto estado y a recorrer los más de 600 km de su autonomía homologada».

¿Cómo se recarga un coche de hidrógeno?

El proceso de recarga de un coche de hidrógeno como el Hyundai Nexo es más fácil de lo que parece. Para empezar en la estación de carga de hidrógeno nos podremos encontrar dos mangueras para repostar, cuya presión de recarga varía, y por lo tanto también la cantidad de hidrógeno que podremos repostar. La de 350 bares llenará los depósitos del Nexo a la mitad aproximadamente, las de 700 bares podrán llenarlo por completo.

Ampliar Proceso de carga de hidrógeno Hyundai

En ambos casos, las mangueras de recarga tienen una boquilla con un cierre de seguridad. Este evitará que la manguera se libere o haya fugas del hidrógeno durante el proceso de recarga, y es que este pasa en estado líquido al depósito del vehículo. Para repostar solo tenemos que enchufar la manguera y activar el seguro, apretar el botón de inicio de recarga del surtidor de la hidrogenera y esperar a que este acabe. Solo entonces podremos quitar el seguro y desenchufar la manguera del vehículo. En caso de emergencia hay un botón de parada automática en el surtidor.

Al igual que en una gasolinera, en una estación de carga de hidrógeno debemos evitar el uso del móvil y por supuesto fumar en el recinto, ya que el hidrógeno es altamente inflamable.

Siempre debemos seguir las instrucciones del punto de recarga, esperar los tiempos establecidos y no intentar activar el surtidor si no está bien conectada la boquilla o no se ha cerrado herméticamente. Por supuesto, ante cualquier problema debemos hacer uso del botón de apagado de emergencia presente en el surtidor, normalmente cerca del botón de inicio de recarga.

La empresa de movilidad Alsa fue la primera en poner en operación un autobús propulsado por hidrógeno en España de forma estable y permanente en 2022, vehículo que actualmente opera una línea urbana en el municipio de Torrejón de Ardoz. Esta apuesta por el hidrógeno forma parte de su compromiso por liderar la transición a flotas cero emisiones en nuestro país. En este sentido, Alsa tiene el objetivo de que todos los autobuses urbanos operados por la compañía en España sean cero emisiones en el año 2035.

Miquel Lope, director general de Carburos Metálicos, ha explicado que «como especialistas en toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción hasta el repostaje de vehículos con nuestras propias hidrogeneras, Carburos Metálicos cuenta con soluciones disponibles para múltiples sectores como el de la movilidad que permiten dar un paso más en el objetivo de alcanzar el balance cero neto de carbono en 2050».

En la década de los 90, Hyundai empezó a investigar y desarrollar las innovadoras tecnologías que han permitido que hoy en día sus nuevos modelos sean energéticamente más eficientes, reduciendo sus niveles de emisiones al máximo sin perder el mejor rendimiento.

Más información







Además, Hyundai fue pionero en la comercialización en masa de su ix35 Fuel Cell en el año 2013, un hecho sin precedentes en la industria del automóvil. Desde entonces, la marca coreana ha liderado el desarrollo de la movilidad sostenible gracias a su gama de vehículos electrificados, que es hoy en día la más completa del mercado y pone a disposición de los clientes todas las tecnologías ECO disponibles: el vehículo eléctrico 100%, el híbrido y el híbrido enchufable, y el vehículo de pila de combustible con el Hyundai NEXO.