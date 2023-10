El precio de tener una etiqueta: desde 12.900 euros

La incertidumbre económica debido a la guerra en Ucrania, y el conflicto de Israel y Palestina no hace más que poner dificultades a los consumidores. El elevado precio de los combustibles y las dificultades a la hora de obtener prestamos a un interés razonable se suma a la necesidad de contar con vehículos apropiados para acceder a las Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias en las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Ahora que Unión Europea ha relajado los plazos y límites de emisiones para los coches nuevos de combustión, los diésel y gasolina entran de nuevo en las quinielas de quienes quieren comprar un coche con el distintivo C (verde) con el que se poder acceder al centro de las ciudades. Pero los precios no son baratos (el más asequible ronda los 13.500 euros), y por eso surge la necesidad de buscar las mejores ofertas.

Según Ignacio García Rojí, analista de Sumauto, abordar la compra de un coche es una tarea que debe evolucionar hacia un modelo más racional que pasional. «Ya no debemos pensar tanto en el coche que nos gusta, sino en el que necesitamos, dado que la diferencia entre lo que nos gusta y lo que necesitamos puede llegar a ser abismal» afirma. Según Rojí es muy importante tener claro cómo se va a pagar.

En muchas ocasiones, nos ceñimos erróneamente al precio final del coche, cuando deberíamos pensar más en el importe mensual máximo que podemos pagar con comodidad y aprovechando las diferentes formas de adquisición que existen en el mercado, además de la financiación tradicional (financiación flexible, renting o suscripción). «Acabaremos pagando más, pero a cambio podremos acceder más cómodamente incluso de un modelo superior o mejor equipado», explica.

A diferencia de ciclos anteriores, la comparación de precios entre diferentes distribuidores de una misma marca ya no resulta tan exitosa. Sin embargo, sigue siendo necesaria la comparación en lo que a plazos de entrega o disponibilidad se refiere. El paso que no debemos obviar nunca es la prueba del coche y, a ser posible, no limitándose a las tradicionales pruebas de cortesía, aprovechando las opciones que las marcas y otros actores ofrecen para realizar una prueba más extensa y realista.

Etiqueta C - Combustión

Mahindra KUV100 NXT Mahindra

Gasolina - Mahindra KUV100 NXT - 12.900 euros

El peculiar modelo indio cuenta con cinco plazas en sus reducidos 3,7 metros de longitud. En 2020 se actualizó la versión que salió a la venta en 2018 y su principal reclamo es su precio de partida, que arranca en 12.900 euros. Cuenta con un motor de 87 caballos y un maletero de 243 litros.

Citroën C3. Citroën

Diésel - Citroën C3 - 17.820 euros

La nueva generación del C3 se presentó en París, arrancando con el motor eléctrico -las versiones de combustión llegarán más adelante-, por lo que se prevé que se puedan encontrar buenos descuentos en la actual. El acabado más accesible, You, cuenta con un motor de 100 CV con consumos de 4,5 litros por cada 100 km.

Etiqueta Eco - Híbrido

Fiat Panda Hybrid. Fiat

Fiat Panda - 12.900 euros

La etiqueta Eco más barata se corresponde al popular Panda con hibridación ligera. Cuenta con 70 caballos de potencia y consumos homologados de 4,8 litros por cada 100 km. El maletero es de unos prácticos 250 litros. Su altura libre al suelo es lo que ha permitido crear uno de los subcompactos más capaces fuera del asfalto, el Panda Cross.

Etiqueta Cero - Híbrido enchufable

Renault Captur E-Tech. Renault

Renault Captur E-Tech - 31.649 euros

El híbrido enchufable más asequible del mercado es el Renault Captur E-Tech, que cuenta con una autonomía de 50 kilómetros en modo cero emisiones. El consumo homologado, cuando está cargada la batería es de tan solo 1,3 litros por cada 100 kilómetros. El motor desarrolla 159 caballos de potencia y, mientras se recargue con frecuencia, el coste por kilómetro es considerablemente bajo.

Etiqueta Cero - Eléctrico

Invicta Electric D2S. Invicta

Invicta Electric D2S - 19.994 euros

Este pequeño biplaza chino cuenta con 2,81 metros de largo y 45 caballos para circular por la ciudad. Mejor no sacarlo por autovías, dado que tiene una velocidad máxima de 105 km/h y una autonomía de 120 kilómetros. El maletero es testimonial.

Más información







Con las rebajas del Plan Moves y las del fabricante, se puede acceder al Invicta D2S por menos de 9.000 euros.