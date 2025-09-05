Cómo funciona la carga inalámbrica doméstica: más comodidad para el coche eléctrico

Patxi Fernández Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:51 Comenta Compartir

Porsche ha anunciado un hito crucial en la simplificación de la movilidad eléctrica: el lanzamiento del primer sistema de carga inalámbrica de 11 kW del mercado. Al igual que con los teléfonos móviles, la tecnología elimina la necesidad de cables y enchufes, permitiendo una carga cómoda y sin esfuerzo con solo aparcar el vehículo.

Este sistema, conocido por su diseño «One-Box», será el primero de su tipo en producción en serie y debutará con la nueva generación totalmente eléctrica del Cayenne.

Según Michael Steiner, miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG, «la facilidad de uso y la infraestructura de carga siguen siendo factores decisivos para la aceptación de la movilidad eléctrica». La nueva tecnología responde directamente a esta necesidad, ya que permite igualar la potencia de una conexión por cable de corriente alterna (CA) con una impresionante eficiencia de hasta el 90% en la transferencia de energía.

El sistema se compone de una única placa base que se instala en la plaza de aparcamiento del garaje o al aire libre, conectada directamente a la red eléctrica sin necesidad de una unidad de control separada. Como el 75% de las recargas se realizan en casa, el potencial de esta tecnología para transformar la experiencia diaria del conductor es enorme. La placa, que pesa 50 kilogramos y tiene unas dimensiones compactas, será instalada por el servicio oficial de Porsche para mayor comodidad del cliente.

Comodidad y Tecnología en un Solo Movimiento

Para usar el sistema, el conductor simplemente tiene que aparcar el Cayenne sobre la placa base. La tecnología de banda ultraancha del coche ayuda a guiar la maniobra y una vista especial en la función Surround View facilita el estacionamiento preciso. Una vez en la posición correcta, el vehículo baja automáticamente para optimizar la distancia, y la carga se inicia sin necesidad de que el conductor haga nada más.

La seguridad está garantizada por un sistema de detección de movimiento y objetos extraños. Si algo o alguien se interpone entre el vehículo y la placa durante el proceso, la carga se detiene automáticamente. Además, el sistema está integrado en la aplicación My Porsche, permitiendo a los usuarios gestionar y monitorizar la carga desde sus dispositivos móviles.

El Cayenne Electric, Primer Modelo en Adoptar la Tecnología

El nuevo Cayenne Electric (código interno E4), cuyo estreno mundial está previsto para finales de 2025, será el primer modelo de la marca que podrá equiparse opcionalmente con la preinstalación para este sistema. La unidad receptora de energía se ubicará en los bajos del vehículo, protegida de las inclemencias del tiempo. Más allá de la carga inalámbrica, el Cayenne también establecerá un nuevo estándar en carga rápida con corriente continua (CC), con una potencia de hasta 400 kW en los puntos de recarga ultrarrápida.

La comercialización de la placa Porsche Wireless Charge comenzará en Europa en 2026, y a continuación en otros mercados del mundo.

Como demostración de esta innovación, Porsche exhibirá en el IAA Mobility de Múnich un prototipo del Cayenne con una llamativa carrocería fluorescente. Diseñada por Style Porsche, la pintura especial se ilumina con cinco tonos de color cuando la electricidad fluye, creando un efecto visual espectacular que representa el proceso de carga sin cables de forma única y artística.