BYD ha fabricado el coche más rápido del mundo: 496 km/h

La marca de lujo de BYD, Yangwang, ha batido un nuevo récord mundial de velocidad máxima con su hiperdeportivo eléctrico U9 Xtreme (U9X). El modelo alcanzó los 496,22 km/h en el circuito ATP de Papenburg (Alemania), estableciendo una nueva marca histórica que lo convierte en el coche de producción más rápido del planeta, por delante de cualquier modelo de combustión o eléctrico fabricado hasta la fecha.

El U9X superó su propio registro como el vehículo más rápido, desbancando la marca de 490,48 km/h que ostentaba hasta ahora. Con este logro, BYD refuerza su posición en el terreno de la innovación tecnológica y abre un nuevo capítulo en el mundo de los superdeportivos eléctricos.

El modelo presentado inicialmente como Yangwang U9 Track Edition ha evolucionado hacia su versión definitiva de producción, bajo la denominación U9 Xtreme. Se trata de una edición limitadísima: solo se fabricarán 30 unidades para todo el mundo.

Detrás del récord se esconden avances técnicos de primer nivel. El U9X incorpora un sistema eléctrico de alta tensión de 1.200 V, frente a los 800 V del U9 estándar. Esta innovación se complementa con una batería Blade -la tecnología por la que apuesta el fabricante chino en sus vehículos- de litio-ferrofosfato con una tasa de descarga de 30C, que garantiza una entrega de energía extremadamente rápida y estable.

Su tren motriz se compone de cuatro motores eléctricos de ultra alta velocidad capaces de girar hasta 30.000 revoluciones por minuto. En conjunto, ofrecen más de 3.000 caballos de potencia, una cifra inédita en el mercado de coches de serie. El conjunto se completa con neumáticos semislick de competición y una suspensión DiSus-X especialmente desarrollada para soportar las exigencias extremas de la conducción en circuito.

Ampliar Las baterías del U9X son de litio-ferrofosfato. BYD

El récord fue certificado con la participación del piloto alemán Marc Basseng, especialista en carreras de resistencia y con una amplia experiencia en pruebas de alta velocidad. Tras la hazaña, Basseng subrayó la singularidad del proyecto: «Este récord solo ha sido posible gracias al rendimiento del U9X. Técnicamente, algo así no es alcanzable con un motor de combustión. El propulsor eléctrico elimina cambios de marcha y variaciones de carga, lo que me permitió concentrarme plenamente en el trazado».

Desde la compañía, el hito ha sido recibido como una demostración de la capacidad tecnológica de BYD. «Este es un momento de gran orgullo para todos los miembros de la división de investigación y desarrollo. Yangwang es una marca que no reconoce lo imposible. Quiero expresar mi gratitud al equipo y al piloto Marc Basseng por su aportación. Es fantástico que el coche de serie más rápido del mundo sea ahora eléctrico», afirmó Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD.