Locura por una matrícula de coche inspirada en 'Barbie' que puede superar el millón de euros

El éxito de taquilla y mediático (no tanto en los Oscar) de 'Barbie' ha provocado una fiebre mundial por la muñeca rubia y po el rosa en general. Desde todas las partes del mundo hay menciones y alusiones a la estrella de Mattel, hasta el punto de que se ha creado una suerte de burbuja económica que afecta al mercado automovilístico. Y, en concreto, al aspecto de las matrículas personalizadas.

A diferencia de lo que ocurre en España, donde el formato, letras y números que se colocan en las placas de identificación están totalmente reguladas y limitadas, en otros países se puede personalizar. Hay infinidad de ejemplos de gente que ha decidido que su matrícula contenga un mensaje, una declaración de amor o, simplemente, una muestra de admiración.

Es por ello que, según explican en Autocasion.com, hacerse con una matrícula propia y única se ha convertido en objeto de inversión. Prueba de ello es el récord que se batió en 2023 con una matrícula con el número 7, solo con eso, que se subastó por 14 millones de euros.

La pasión por 'Barbie' no ha llegado a ese punto pero sí hay esperanzas de que aparezca un posible comprador que está dispuesto a pujar en una subasta por la matrícula 'BAR 8IE', si finalmente se decide alguien por hacérsela.

Solo está disponible en el Reino Unido y, de hecho, se puede convertir en la placa más cara vendida allí. Según la casa de subastas que se encuentra detrás de esta operación, Absolute Reg, esperan que alcance un precio de 1,1 millones de euros. Además, será válida para cualquier vehículo matriculado allí desde el 1 de enero de 1967.

¿Qué dice la normativa española?

Que un coche pueda circular de manera totalmente legal con un 'BAR 8IE' luciendo en su identificación es algo que en España no se podrá ver nunca. De hecho, es uno de los motivos por los que no hay vocales en las matrículas, para evitar la construcción de palabras malsonantes o no adecuadas (ETA, PIS, ANO...). Tampoco existen la Ñ o la Q, para evitar confusión gráfica con la N o la O, ni tampoco las compuestas como la 'CH' o la 'LL'

La norma establece que las placas de los coches deben estar compuestas de cuatro números y tres letras, que van avanzando de manera alfabética.