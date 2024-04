Las llaves del coche tienen una función que muy pocos conductores conocen y que resulta útil en el día a día

Abrir o cerrar el coche es una acción que millones de personas repiden todos los días, dado a que un gran número de personas utilizan este medio para transportarse por ciudades y pueblos. El mercado automovilístico no para de avanzar y diseñar nuevos modelos de coches, introduciendo mejoras y cambios para facilitar la conducción y reforzar la seguridad en la carretera.

Pero otros de esos avances también buscan la comodidad de los conductores, siendo algunos de ellos detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Hoy te hablamos de uno referente a las llaves del coche y que, aúnque no es nada novedoso, sí puede resultar desconocido para muchas personas.

Se trata de una función algo oculta que tienen algunas llaves del coche y que puede que incluso nunca hayas usado pero se incluya en tu modelo de vehículo. Esta función hace referencia a que, con determinadas combinaciones al pulsar las teclas o botones de las llaves o mando del coche, puedas bajar las ventanas del mismo, entre otras cosas.

Para dar fe de ello y enseñar que esto es una realidad, desde el TikTok de Autoescuelas Mikel han mostrado como hacerlo. En este caso el modelo es un Mini y la técnica sirve para bajar y subir todas las ventanas del automóvil a la vez.Como se indica en la publicación, esta función es especialmente cómoda para el verano o para cuando queramos ventilar el coche.

Pero, dependiendo del modelo, hay más funciones que se pueden hacer en remoto gracias a las llaves de los coches. En concreto, algunas llaves o mandos pueden hacer todas estas cosas:

Funciones ocultas de las llaves del coche Abrir todas las ventanillas del coche a la vez a distancia : Esto suele lograrse si se mantiene pulsado durante varios segundos el botón de 'abrir' de la llave del coche.

Cerrar todas las ventanillas del coche a la vez a distancia : Al contrario que para abrir, esta función se consigue apretando también durante varios segundos el botón de 'cerrar' del mando o llave.

Abrir únicamente la puerta del conductor : Para conseguir este truco hay que pulsar al mismo tiempo el botón de 'abrir' y el de 'cerrar' el coche.

Sacar el espadín por si la llave se queda sin pila: Aunque parezca obvio, hay personas que desconocen que las llaves tipo mando tienen escondido el espadín, es decir, la parte metálica de la llave que se introduce en una cerradura, por si en algún momento los botones no funcionan o el mando se queda sin pila, así se podrá abrir el coche manualmente.

Cabe recordar de nuevo que no todas las llaves del coche cuentan con estas funciones, por lo que puedes probar todas estas combinaciones de botones y teclas para asegurarte de si las puedes hacer o no. Por otro lado, las llaves del coche han evolucionado tanto que, en los modelos más modernos y exclusivos, a veces no hace falta ni pulsar un botón de la llave para abrir el vehículo, bastando solo con acercarse. Otros cuentan con una tarjeta en lugar de una llave para abrir, cerrar o conducir el coche.