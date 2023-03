Inventan la batería de iones de oxígeno: más barata, más segura y dura más

Jordi Martínez Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

No importa el sector o la exigencia a la que se sometan, la gran mayoría de baterías se basan en la tecnología de iones de litio. Su acaparadora presencia en el mercado no viene dada, sin embargo, por su capacidad de almacenar energía, sino porque, de momento, no se ha desarrollado una mejor opción.